 Devisen: Eurokurs legt etwas zu

Euro Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung konnte wieder zulegen. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vortag. Der Euro konnte damit trotz einer weiteren Zuspitzung der Lage in der spanischen Region Katalonien seine Erholung vom Vortag fortsetzen.

Katalonien will nach Angaben des Chefs der Regionalregierung Carles Puigdemont binnen weniger Tage seine Unabhängigkeit von Spanien erklären. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Konjunkturdaten für neue Impulse im Devisenhandel sorgen.

Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone und Kennzahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs für den Euro zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1753 Dollar festgesetzt.