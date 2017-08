Devisen : Eurokurs leicht gesunken

Datum: 25.08.2017 09:28 Uhr

Am Freitag geht der Eurokurs mit einem leichten Minus in den Handel. Das Plus bei den deutschen Importpreisen ist geringer ausgefallen als erwartet. Anleger fokussieren sich zudem voll auf den Gipfel der Notenbankchefs.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Eurokurs Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Freitag zunächst nachgelassen. (Foto: dpa) FrankfurtDer Kurs des Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1792 Dollar gehandelt und damit leicht unter dem Kurs vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1806 Dollar festgesetzt. Ein deutlich abgeschwächter Auftrieb bei den Importpreisen in Deutschland belastete den Euro etwas. Nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im Juni lagen die Einfuhrpreise im Juli laut dem Statistischen Bundesamt nur 1,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Experten hatten einen Zuwachs von 2,3 Prozent erwartet. Die Einfuhrpreise sind ein wichtiger Einflussfaktor für die Verbraucherpreise. Eine schwache Teuerung in der größten Euro-Volkswirtschaft macht einen strafferen geldpolitischen Kurs der EZB tendenziell unwahrscheinlicher und belastet dadurch die Gemeinschaftswährung. Am Devisenmarkt liegt der Fokus der Anleger derzeit vor allem auf dem laufenden Treffen führender Währungshüter im US-amerikanischen Jackson Hole, bei dem sowohl die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, als auch EZB-Präsident Mario Draghi im weiteren Tagesverlauf sprechen werden. Die meisten Experten rechnen zwar nicht mit wichtigen Aussagen zur künftigen Geldpolitik. Es gilt aber als möglich, dass Draghi sich zu einem möglichen Ausstieg aus dem milliardenschweren Kaufprogramm von Anleihen durch die EZB sowie zur derzeitigen Euro-Stärke äußern wird.