 Devisen: Eurokurs sinkt leicht

Sinkender Eurokurs Ökonomen zufolge beeinflusst der französische Wahlkampf um das Präsidentenamt den aktuellen Eurokurs. (Foto: AFP)

Frankfurt am MainDer Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0759 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0741 Dollar festgesetzt. Deutlich besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland konnten dem Euro zum Wochenauftakt keinen Auftrieb geben.

Im Dezember war der Auftragseingang in der deutschen Industrie um 5,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, während Volkswirte nur mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet hatten. Marktbeobachter erklärten den schwächeren Euro mit Aussagen der Spitzenkandidatin der Front National, Marine Le Pen. Diese hatte am Wochenende den Wahlkampf um das französische Präsidentenamt mit einer radikalen Rede gestartet und den Austritt Frankreichs aus der Eurozone angedeutet.