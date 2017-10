 Devisen: Katalonien-Referendum belastet Euro

Spanische Euro-Münze Das Unabhängigkeitsbestreben der Katalanen wirkt sich auf den Kurs der Gemeinschaftswährung aus. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Zum Wochenauftakt habe das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien die Gemeinschaftswährung belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen stand der Euro bei 1,1775 US-Dollar, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch über 1,18 Dollar lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1806 Dollar festgesetzt.

Am Morgen haben die Anleger am Devisenmarkt weiterhin die Lage in Katalonien im Blick. Nach dem von Polizeigewalt überschatteten Referendum vom Wochenende über die Abspaltung der Region von Spanien ist die Ausrufung eines unabhängigen Staates deutlich näher gerückt. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sprach dem vom Verfassungsgericht in Madrid untersagten Referendum der Katalanen am Sonntagabend jede Gültigkeit ab.