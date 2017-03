 Devisen und Rohstoffe: Leichter Anstieg der Ölpreise

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölförderung Das Ölangebot in den USA soll erweitert werden. Das könnte sich auf den Markt auswirken. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 51,85 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 18 Cent auf 49,09 Dollar.

Seit zwei Wochen stehen die Ölpreise unter Druck. Anleger beobachten derzeit genau, ob das Ölkartell Opec und andere große Förderstaaten ihre angekündigten Förderkürzungen tatsächlich umsetzen. Außerdem stehen Ausweitungen des Angebots in den USA im Fokus. Spekulative Anleger haben sich laut Experten der Commerzbank zuletzt wieder vom Ölmarkt zurückgezogen.