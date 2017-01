FrankfurtHeute hü, morgen hott. So in etwa wälzt die neue US-Regierung ihre Strategie für den Dollar-Kurs aus. Schimpfte Donald Trump vor wenigen Tagen noch über die Stärke der US-Währung („Sie bringt uns um“), hat sich nun offenbar sein Finanzminister Steven Mnuchin zur Gegenrede berufen gefühlt. „Die langfristige Stärke des Dollars ist wichtig“, erklärte er während einer Anhörung des Senats. Donald Trumps Aussage sei eben nicht auf die lange Frist bezogen gewesen.

So weit, so widersprüchlich. Schließlich waren es ja Trumps Versprechungen, Amerika wieder „großartig“ zu machen, ein Konjunkturprogramm anzustoßen und Billionen von amerikanischem Kapital im Ausland zurück ins Land zu holen, die den Dollar in seinem Aufwertungskurs stark bekräftigen. Zuletzt war er zwar wieder etwas gefallen, auf aktuell 1,0653 Dollar je Euro.

Dennoch bleiben die Währungsstrategen der Großbanken überzeugt: In diesem Jahr wird für einen Euro erstmals seit 2002 wieder nur ein Dollar fällig. Die Deutsche Bank etwa glaubt Ende 2017 gar an einen Kurs von 0,95 Dollar je Euro.

Ob es soweit kommt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel Trump von seinen Versprechen umsetzt. Erste Indizien dafür könnte es heute Abend geben, wenn der Republikaner als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wird. Allzu groß sind die Erwartungen nach dem Hin und Her der vergangenen Wochen aber nicht. „Heute wird sich Trump vor allem feiern lassen. Die Arbeit kommt später. Und wir tappen erst einmal weiter im Dunkeln“, kommentiert die Währungsanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Auch Fed-Präsidentin Janet Yellen werde wohl die ersten 100 Tage Trumps im Amt abwarten, um sich ein genaueres Bild zu machen. Die Chancen auf eine weitere Zinserhöhung im März stünden „schlecht“.

Dass Trump den Dollar schwächer reden kann, daran zweifelt hingegen Kit Juckes, Devisenstratege von der Société Générale. „Handlungen reden meist lauter als Worte. Am Beginn einer Präsidentschaft dürften jedoch die Absichtserklärungen am lautesten sprechen“, erklärt er. Zwischen fünf und zehn Prozent könne der Dollar gegenüber den zehn größten Währungen noch aufwerten. Schließlich wird Trump eine Sache nicht müde zu betonen:

