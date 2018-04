Devisen Was hinter der aktuellen Schwäche des Dollars wirklich steckt

Der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven fällt. Was dahinter steckt und welche Währungen profitieren.

FrankfurtEine neue Statistik des Internationalen Währungsfonds gibt Dollar-Kritikern einen Schub: Den Daten zufolge ist der Dollar auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Von den zehn Billionen Dollar, die Zentralbanken an allokierten Währungsreserven halten (also Währungen jener Länder, die für den Bericht Statistiken liefern), macht die US-Währung im Schlussquartal 2017 noch 62,7 Prozent, im Vorjahr waren es noch 65,3 Prozent.

Eigentlich ist der Dollar weltweit als Reserve und Konstante beliebt. Nicht nur lässt sich mit dem US-Dollar fast überall auf der Welt bezahlen – auch viele Währungen haben ihren Kurs gegen den Dollar fixiert. Etwa Saudi-Arabien, der Libanon oder auch Venezuela.

Weltweit wird der Dollar seit Jahrzehnten von Zentralbanken als die wichtigste Reservewährung geschätzt. Die US-Währung dominiert das Reservewährungsgeschehen seit Jahren nach Belieben.

Nun scheint der Dollar aber zu schwächeln. Davon konnten Euro, Yen und Pfund profitieren. Der Anteil des Euros stieg von 19,13 auf 20,15 Prozent, der des Pfundes von 4,34 auf 4,54 Prozent und am stärksten jener des Yen von 3,95 auf 4,89 Prozent.

Weltweite Währungsreserven 2017 Allokierte Reserven Rund 10 Billionen Dollar an allokierten Reserven hielten die Zentralbanken laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) im vierten Quartal 2017. Hierbei sind die Währungen jener Länder berücksichtigt, die für den Bericht Statistiken liefern. Im Folgenden ist aufgeschlüsselt, wie sich diese Reserven zusammensetzen. Quelle: Internationaler Währungsfonds (IWF) US Dollar Den größten Anteil an den weltweiten Währungsreserven machte im vierten Quartal 2017 der US-Dollar aus: Rund 6282 Milliarden US-Dollar waren allein dieser Währung zuzuschreiben. Damit beansprucht der US-Dollar 62,70 Prozent der weltweiten Reserven. Im Vorjahr waren es noch 65,3 Prozent. Euro Den zweitgrößten Anteil an den Währungsreserven im viertel Quartal 2017 machte der Euro aus. Mit gut 2019 Milliarden US-Dollar nahm die europäische Gemeinschaftswährung einen Anteil von 20,15 Prozent an den weltweiten Reserven ein. Im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres stieg der Anteil deutlich – 2016 waren es noch 1611 Milliarden US-Dollar und somit 19,13 Prozent. Chinesischer Renminbi Erstmals taucht der chinesische Yuan - oder Renminbi, wie die Landeswährung auch genannt wird - 2017 in der IWF-Liste der „allokierten Reserven“ auf. Im Vergleich zu den Schwergewichten Dollar, Euro und Yen macht der Yuan mit 122,8 Milliarden Dollar nur einen nahezu verschwindend kleinen Anteil von 1,23 Prozent aus. Japanischer Yen Über 490 Milliarden US-Dollar der weltweiten Währungsreserven wurden im vierten Quartal 2017 in Japanischen Yen gehalten – das war zu dem Zeitpunkt ein Anteil von 4,89 Prozent. Im gleichen Quartal des Vorjahres hielt der IWF nur 333 Milliarden US-Dollar am Japanischen Yen und somit 3,95 Prozent. Pfund Sterling Die weltweiten Reserven an Pfund Sterling entsprechen einem Wert von 455 Milliarden US-Dollar. Die britische Währung hält damit einen recht hohen Anteil an den Währungsreserven weltweit – genau 4,54 Prozent. Australischer Dollar Der Australische Dollar gehört zum Mittelfeld, wenn es um den Anteil an weltweiten Reserven im vierten Quartal 2017 geht. 180 Milliarden US-Dollar waren die weltweiten Reserven zuletzt wert. Das entspricht einem Anteil von 1,8 Prozent. Kanadischer Dollar Die weltweiten Reserven am Kanadischen Dollar entsprachen im viertel Quartal 2017 einem Wert von rund 203 Milliarden US-Dollar. Das machte 2,02 Prozent der weltweiten Reserven aus. Schweizer Franken Der kleinste Anteil der weltweiten Währungsreserven aller vom IWF aufgeführten Währungen ist dem Schweizer Franken zuzuordnen: 1,23 Prozent der Reserven werden in der Schweizer Landeswährung gehalten. Das entspricht rund 19 Milliarden US-Dollar. Sonstige Währungen Ein Wert von rund 250 Milliarden US-Dollar wird weltweit in verschiedenen weiteren Währungen gehalten. Diese anderen Währungen machen zusammen einen Anteil von 2,5 Prozent an den allokierten Reserven aus.

„Der Emanzipationsprozess von der Übermacht des US-Dollars sowie seinem Thronfolger Euro und die Suche nach alternativen Reservewährungen schreitet unaufhörlich voran“, kommentiert Dorothea Huttanus von der DZ-Bank.

Allerdings weist sie auch darauf hin, dass die Wertschwankungen und die Dollar-Schwäche wohl den Großteil zu den Verschiebungen beitragen. So hat etwa der Wechselkurs des Euros im Vergleich zum Dollar 2017 um fast 14 Prozent zugelegt. Dies hätte den in Dollar ausgewiesenen Wert der Euro-Reserven entsprechend erhöht, auch ohne dass nur ein einziger Euro gekauft werden musste.

„Durch die Euro-Aufwertung lässt sich allerdings gerade einmal die Hälfte des Anstiegs bei den Euro-Reserven erklären“, erklärt Huttanus. Denn die Euro-Bestände stieg im Jahresvergleich von 1,6 auf 2,0 Billionen Dollar.

Die Analysten der Citigroup mögen in den Verschiebungen keinen Bedeutungsverlust des Dollars erkennen. Schließlich würden in absoluten Zahlen immer noch mehr Dollar ge- als verkauft. Das Volumen der Dollar-Reserven stieg schließlich – trotz der Anteilsverluste – von 6,1 auf 6,3 Billionen Dollar.

„Möglicherweise schrecken die niedrigen beziehungsweise negativen Renditen in Europa noch immer einige von Euro-Käufen ab“, schreiben Analysten der Citigroup. Während die EZB allerdings zunehmend ihre ultralockere Geldpolitik zurückfährt, Renditen allmählich steigen, könnten Käufer von Reservewährungen ein wichtiger Treiber für künftige Euro-Aufwertung sein, vermutet die Citigroup.

Eine weitere wichtige Veränderung zeigt die IWF-Statistik: Erstmals taucht in den Daten der Währungsfonds der chinesische Yuan in der Liste der „allokierten Reserven“ neben Dollar, Euro, Yen & Co. auf. Unter den „allokierten Reserven“ werden die Währungen jener Länder aufgelistet, die für den Bericht Statistiken liefern. Im Vergleich zu den Schwergewichten macht der Yuan mit 122,8 Milliarden Dollar nur einen nahezu verschwindend kleinen Anteil von 1,23 Prozent aus.

Bereits 2016 hat der Internationale Währungsfonds den Yuan in den Währungskorb der „Sonderziehungsrechte“ aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Kunstwährung, die als Währungsreserve anerkannt ist. Mit der Aufnahme in den Währungskorb gelang China ein wichtiger Schritt.

Mittlerweile kaufen unter anderem die EZB oder die Bundesbank Yuan als Reservewährung. Jüngst hat China einen eigenen Terminkontrakt für Öl, den bedeutendsten Rohstoff der Welt, an den Markt gebracht, der in Yuan gepreist wird. Das soll nicht zuletzt dem Yuan – oder Renminbi, wie die Landeswährung auch genannt wird – Auftrieb geben. Der Yuan dürfte in den kommenden Jahren daher an Bedeutung gewinnen.

Seit 2016 veröffentlichen die Chinesen nach und nach ihre Währungsreserven – was die Daten des IWF verzerren dürfte. Huttanus von der DZ-Bank spricht den Chinesen etwa beim Bedeutungssprung des Yen eine gewichtige Rolle zu.

Alles in allem sei der Anteil der Währungsreserven jenseits des Dollars und des Euros mit 17,2 Prozent so hoch wie nie zuvor, erläutert Huttanus. Ein Abgesang auf den Dollar als weltweite Leitwährung käme wohl aber zu früh. Mit einem plötzlichen Ausverkauf ist nicht zu rechnen.

Als der Euro 1999 als offizielles Zahlungsmittel eingeführt wurde, kam der Dollar noch auf einen Anteil von 70,9 Prozent. 19 Jahre später hat er davon erst acht Prozent abgegeben. Selbst die DZ-Bank-Analystin sieht noch keinen Rückzug von Investoren aus dem US-Dollar – „noch nicht“.