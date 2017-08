 Devisenmarkt: Euro erholt sich nach Kursrutsch

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aussicht auf eine Fortsetzung der ultra-lockeren EZB-Geldpolitik hat dem Euro am Donnerstag zwischenzeitlich zugesetzt. Er fiel binnen Minuten um einen knappen halben US-Cent auf 1,1846 Dollar. Erst am späten Nachmittag erholte er sich wieder und drehte ins Plus.

Drei Insidern zufolge bereitet die Aufwertung der Gemeinschaftswährung in den vergangenen Monaten der Europäischen Zentralbank (EZB) immer größere Kopfschmerzen. Dies könne dazu führen, dass die Entscheidung über eine Drosselung der Anleihekäufe hinausgezögert werde oder das sogenannte „Tapering“ langsamer laufen werde als gedacht.

„Die Kursreaktion des Euro zeigt, wie empfänglich der Markt für solche Nachrichten ist“, sagte Helaba-Analystin Viola Julien. Schließlich hätten Anleger beim Notenbanker-Gipfel in Jackson Hole vergeblich auf geldpolitische Signale des EZB-Chefs Mario Draghi gewartet. „Bei der nächsten Ratssitzung am 7. September muss Draghi aber liefern.“

Die Kursentwicklung von Euro und Dollar 1. Januar 1999 Der Euro wird von den elf Gründerländern der Europäischen Währungsunion (EWU) aus der Taufe gehoben. Der Umrechnungskurs zur D-Mark beträgt 1,95583 DM je Euro. Am 4. Januar startet der Handel in Sydney – der ersten großen Börse, die nach dem Jahreswechsel öffnet – mit 1,1747 Dollar. Gleich darauf geht die Währung in die Knie.

Oktober 2000 Der Euro erreicht am 26. Oktober sein vorläufiges Rekordtief von 0,8225 Dollar. Doch die Zentralbanken, die eine Destabilisierung der Weltwirtschaft fürchten und schon zuvor der jungen Währung unter die Arme gegriffen haben, verstärken nun ihre Interventionen. Damit beenden sie letztlich die Talfahrt.

September 2007 Nach einer deutlichen US-Zinssenkung im Zuge der Immobilienkrise gerät der Dollar unter Druck. Im Gegenzug steigt der Euro erstmals über 1,40 Dollar.

15. Juli 2008 Der Euro erreicht mit 1,6038 Dollar sein vorläufiges Rekordhoch.

September 2008 Im Sog der Finanzkrise – mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers – geht es bergab. Der Schock über ein doppelt so hohes Haushaltsdefizit Griechenlands und Zweifel an der Entschlossenheit der Europäer, die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen, machen dem Euro zu schaffen.

7. Juni 2010 Der Euro fällt auf 1,1875 Dollar und liegt damit noch knapp über dem Einstiegsniveau von 1999.

Mai 2014 Die Anleger haben wieder Vertrauen in den Bestand der Währungsunion gefasst: Der Euro steigt auf fast 1,40 Dollar.

September 2014 Die EZB überrascht die Märkte mit einer Zinssenkung. In den USA deutet dagegen vieles auf steigende Zinsen hin. Die wachsende Differenz drückt den Euro bis zum Jahresende auf 1,21 Dollar.

22. Januar 2015 Die EZB kündigt Anleihenkäufe für eine Billion Euro an und drückt den Euro so binnen kurzer Zeit auf etwa 1,11 von zuvor über 1,16 Dollar.

24. Juni 2016 Das „Ja“ der Briten zum Austritt aus der EU brockt dem Euro innerhalb weniger Stunden einen Kursverlust von fünf US-Cent auf 1,0914 Dollar ein, ehe er sich stabilisiert.

9. November 2016 Donald Trump wird neuer Präsident der USA. Die Aussicht auf Konjunkturprogramme löst Spekulationen auf steigende US-Zinsen aus. Der Euro fällt erstmals wieder unter 1,06 Dollar und testet damit das untere Ende der Handelsspanne der letzten beiden Jahre von grob 1,05 bis 1,17 Dollar.

3. Januar 2017 Spekulationen auf weitere US-Zinserhöhungen drücken den Euro auf ein 14-Jahres-Tief von 1,0342 Dollar.

20. Juli 2017 Mit der Ankündigung, die Anleihenkäufe im Herbst zu überprüfen, löst die EZB einen Run auf den Euro aus, der erstmals seit zwei Jahren über 1,16 Dollar steigt.

29. August 2017 Der Euro überspringt die psychologisch wichtige Marke von 1,20 Dollar und ist damit so teuer wie zuletzt Anfang Januar 2015. Anleger wetten darauf, dass die EZB sich vorerst nicht gegen den hohen Wechselkurs stemmen wird, obwohl dies das Erreichen der Inflationsziele schwieriger macht. Unterstützt wird die Kursentwicklung zudem von einer wachsenden Risikoaversion der Anleger nach einem neuen Raketen-Abschuss Nordkoreas, die den Dollar schwächt.

Den Insidern zufolgen wird vermutlich auf der Zinssitzung am 7. September wahrscheinlich noch keine Entscheidung über die Zukunft der Wertpapierkäufe getroffen. Bislang kauft die EZB für monatlich 60 Milliarden Euro Staatsanleihen der Euro-Länder und bislang zwei Billionen Euro investiert.

Vor allem Währungshüter aus den wirtschaftlich schwächeren Ländern der Gemeinschaft befürchteten aber, dass ein zu starker Euro das Wirtschaftswachstum und die Inflationsentwicklung bremsen könnte. Dies bekräftige ihre Vorstellungen einer behutsamen Verringerung der Transaktionen.

„Der starke Anstieg des Euro führt bereits zu einer geldpolitischen Straffung und entspricht einem Anstieg der Zinsen“, sagte einer der Insider. Seit Jahresbeginn legte der Kurs der Gemeinschaftswährung zum Dollar etwa 13 Prozent zu. Am Dienstag hatte sie mit 1,2069 Dollar den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren markiert. Ein starker Euro macht Waren der Unternehmen aus dem Währungsraum auf dem Weltmarkt teurer und verschlechtert dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Die Insider machten zugleich deutlich, dass noch keine konkreten geldpolitischen Vorschläge auf dem Tisch liegen. Die Diskussion werde erst in der nächsten Sitzung beginnen. Die EZB lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab.

Die kräftige Aufwertung des Euro hatte die Notenbank-Gouverneure schon auf ihrer Zinssitzung im Juli beschäftigt, wie aus den Protokollen des Treffens hervorging. Zwar werteten die Ratsmitglieder den Anstieg auch als Ausdruck verbesserter Konjunkturperspektiven. Zugleich drückten sie aber ihre Sorge aus, dass es künftig zu Übertreibungen beim Wechselkurs kommen könnte.