2. Akt: Wilder Westen im fernen Osten

Dass die neue Börse Mt. Gox und ihr revolutionäres Angebot an Krypto-Währungen nicht in den USA oder Europa auf fruchtbaren Boden fiel, sondern zunächst in Ostasien, war anfangs vielleicht ein glücklicher Zufall. Vor allem das Hochtechnologieland Japan bot fruchtbaren Boden. Die Finanzaufsicht ignorierte den Handelsplatz lange und ermöglichte damit ein sagenhaftes Wachstum in Wild-West-Manier. Gleichzeitig gab es vor Ort schnell einen wachsenden Kreis von Bitcoin-Fans, die in die Währung investierten.

Einer der wichtigsten Wegbereiter der Währung war der gebürtige Kalifornier Roger Ver – der erste Bitcoin-Multimillionär der Welt. Nach einem Konflikt mit der US-Justiz zog der ehemalige Ebay-Verkäufer 2007 nach Tokio um, der Liebe wegen. 2010 fand er eine weitere Leidenschaft: In einem Radioprogramm hörte über die neue Wunderwährung. „Ich googelte nach Bitcoin, setzte die Puzzlesteine zusammen und wurde verrückt nach der Währung“, erinnert er sich heute. Ver stieg rasch in die Bitcoin-Welt ein.

Ums schnelle Geld ging es ihm zunächst nicht. „Wie die große Mehrheit der Bitcoin-Unterstützer bin ich ein Anhänger des Libertarismus “, erzählt Ver. Diese Ideologie lehnt den Staat ab, setzt auf die volle Willensfreiheit des Menschen. Eine Währung, die einen unkontrollierten Geldtransfer erlaubt, war daher voll nach seinem Geschmack.

Darüber hinaus witterte Ver allerdings auch großes Gewinnpotenzial. Bald schon kaufte er über Mt. Gox für 25.000 Dollar seine ersten Bitcoins. Und er tat dies wieder und wieder. Heute ist er überdies einer der größten Produzenten im sogenannten Bitcoin-Mining. Die Minenbesitzer graben nicht etwa nach Gold oder Kohle, sondern erschaffen in Rechnerparks mit Rechenleistung nach dem Lösen hochkomplexer Aufgaben Bitcoins. Ver hat gerade erst für zehn Millionen US-Dollar Computer gekauft, deren Kapazität er untervermietet. Ein lukratives Geschäft: „Gestern habe ich Mining-Verträge im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar verkauft“, verrät er dem Handelsblatt.

Doch Ver investierte nicht nur, sondern predigte auch. So gründete er in Tokio einen Bitcoin-Zirkel, in dem sich bis heute fast wöchentlich 50 bis 100 Fans zum Palaver treffen. Die Mehrheit sei Ausländer. „Ich weiß nicht, warum, aber anscheinend mögen sehr viele Libertäre Japan“, meint er zu diesem Zufall.

Außerdem war er die erste Person, die in Bitcoin-Startups investierte. Überdies führte er in seinem amerikanischen Onlinehandel für Computerteile als erster Bitcoins als Zahlungsmittel ein. Das Beispiel machte damals Schule und die Runde in den weltweiten Medien. Ver hatte seinen Spitzennamen weg: Bitcoin Jesus.

Doch im Gegensatz zu diesem lebt Ver nicht in Armut, sondern behielt die Bitcoins, die er in seinem US-Handel verdiente. So wurde er reicher und reicher. Schließlich stieg der Bitcoin-Kurs immer weiter. Der Höchstwert lag dieses Jahr bei 3.000 US-Dollar pro digitaler Münze.