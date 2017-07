Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

3. Akt: Die Euro-Krise befeuert den globalen Durchbruch

Das Krypto-ABC Bitcoins Bitcoins sind eine elektronische Währung, manchmal auch Kryptowährung genannt. Sie basiert auf einer Blockchain. Die Identität des Gründers, Satoshi Nakamoto, ist unbekannt.

Blockchain Blockchains sind elektronische Buchhaltungen, die jedem Nutzer dezentral in identischer Form zur Verfügung stehen.

DAO DAO steht für „Digitale autonome Organisation“. Das Unternehmen existiert virtuell, und die Eigentümer lenken es durch elektronische Entscheidungsprozesse.

Ethereum Ethereum ist ein Projekt, das dem der Bitcoins ähnelt. Die zugehörige Währung heißt Ether. Die zentrale Gründerfigur ist der russischstämmige Kanadier Vitalik Buterin. Eine besondere Rolle spielen dabei Smart Contracts.

ICO ICO steht für Initial Coin Offering. Dabei sammeln Unternehmen Geld für Projekte ein, häufig in Form von Bitcoins. Im Gegenzug erhalten die Investoren Token. Manchmal handelt es sich bei den Unternehmen um DAOs.

Kryptowährungen Kryptowährungen oder Digital Assets sind Zahlungsmittel, die allein auf einer Software basieren. Durch elektronische Verschlüsselung wird sichergestellt, dass die Einheiten oder Coins nur dem jeweiligen Besitzer zur Verfügung stehen.

Ripple Ripple ist eine Alternative zu Bitcoins, die für den Zahlungsverkehr unter Banken gegründet wurde. Die zugehörige Währung heißt XRP. Das wichtigste Unternehmen ist Ripple-Lab.

Smart Contracts Smart Contracts bewirken automatisch Vorgänge, etwa Zahlungen, bei Erfüllung bestimmter Bedingungen.

Token Token funktionieren bei ICOs ähnlich wie Bitcoins. Es handelt sich aber nicht um allgemein gängige Zahlungsmittel. Die Token sollen den Investoren die Teilnahme an dem Projekt garantieren, das mit ihrem Geld realisiert wird.

Ein wichtiger Katalysator für den Durchbruch des Bitcoins außerhalb Asiens wurde ausgerechnet die Euro-Krise. Zunächst hatten nur Computernerds und – so ein viel geäußerter Vorwurf – Kriminelle das neue Finanzprodukt genutzt, um Geld unkontrolliert am Fiskus und der Polizei vorbei international zu transferieren. Doch als 2012 im Zuge der Euro-Krise Zypern mit seiner hohen Anzahl russischer Millionäre in die Krise rutschte, explodierte die Zahl neuer Konten bei der Börse Mt.Gox, die damals rund 90 Prozent des Handels abwickelte.

Die Zahl der neuen Mitglieder sprang von 10.000 pro Monat im Herbst 2012 auf zuletzt 20.000 pro Tag im April 2013. Der Umlauf von Bitcoin schnellte nach damaligen Schätzungen von 60 Millionen auf eine Milliarde US-Dollar nach oben. Und prompt hatte die gerade zu Prominenz gekommene neue Währung ihre erste weltweit beachtete Krise – ausgerechnet wegen des Pioniers, Mt. Gox.

Für mehr als zwölf Stunden gingen die Server des Unternehmens damals in die Knie. Der Bitcoin-Kurs kollabierte. Und plötzlich war Mt.-Gox-Besitzer Karpelès ein gefragter Interviewpartner der weltweiten Finanz- und Technikpresse, und vermarktete sich als einer jener Startup-Helden, die gegen technische Widrigkeiten die Welt verbessern und reich werden wollen.

Die Schaltzentrale des vermeintlichen Mt.-Gox-Finanzimperiums belegte zu dieser Zeit eine Etage in einem kleinen Bürogebäude des Tokioter Stadtteils Shibuya. Einige Schreibtische standen im Großraumbüro, ein Sitzball rollte umher. Zur Entspannung diente der Belegschaft ein schwarzer Massagesessel mit Sprachsteuerung.

Mark Karpelès ließ seinen Kopf von einem Dyson-Ventilator kühlen, als er der Presse die Probleme mit einer Kombination aus einer Hackerattacke und den Auswirkungen des Bitcoin-Booms erklärte. „Wir haben schlicht nicht mit dem plötzlichen Ansturm gerechnet und kamen nicht mit Aufrüstung der Server und der Software hinterher“, sagte er damals.

Die Zeitlücke zwischen Zahlungsauftrag und -eingang wuchs auf Stunden. Aber er mache sich keine Sorgen über die Zukunft, erklärte der Franzose. Er sehe Bitcoin vielmehr als Vorbote einer neuen Währungswelle. „Vielleicht wird Bitcoin verschwinden“, gestand Karpèles damals. Aber die Währung sei nur die Spitze eines Eisbergs. „Wir stehen auf der Schwelle zu etwas Neuem. Bitcoin gibt nur die Form der Dinge vor, die noch kommen werden.“