4. Akt: Der Pionier geht pleite, die Entwicklung weiter

Zwar brachte Mark Karpelès für kurze Zeit Mt.Gox wieder zum Laufen. Aber die Probleme häuften sich. Die Transaktionen auf Mt. Gox stoppten bald wieder. 2014 meldete Karpelès’ Firma dann Insolvenz an. Ohne Erfolg verhaftete die Polizei den nun arbeitslosen Börsenchef immer wieder, um ihm ein Geständnis abzupressen. Ohne Erfolg.

Der Zusammenbruch von Mt.Gox war allerdings nicht nur für den Franzosen und seine Kunden ein Einschnitt, sondern für die gesamte Bitcoin-Gemeinde. Viele verloren ihr Geld – wie Kolin Burges. 2.600 Bitcoins hatte er der Börse anvertraut, damals umgerechnet 260.000 US-Dollar wert, kürzlich theoretisch sogar fast das Dreifache. 2014 stand der Wahl-Japaner vor der Mt.-Gox-Zentrale und forderte vor laufenden Kameras Rechenschaft von Karpelès über den Verbleib der verschwundenen Münzen. Heute sitzt er in einer typisch japanischen Grillkneipe in Tokios Stadtteil Okubo.

Der Programmierer ist gerade dabei, von England nach Tokio überzusiedeln. Doch der Stachel über den finanziellen Verlust sitzt tief. Burges nimmt Karpelès zwar ab, ein chaotisches Unternehmen aufgekauft zu haben, aber nicht seine Unschuldsbeteuerungen. „Ich denke, er war schon immer ein Schwindler, nur hat es niemand gemerkt.“

Der Liebe zu Bitcoins und anderen digitalen Währungen hat die Enttäuschung allerdings keinen Abbruch getan. An der Stätte seines größten Verlusts will Burges sein derzeitiges Hauptgeschäft weiter betreiben: das Investieren in neue Währungen. „Wir stehen an einer neuen Stufe der Entwicklung“, meint er, „Bitcoin 2.0 und die zweite Generation digitaler Währungen.“ Mit diesem Optimismus ist er nicht allein, immer mehr Kleinanleger entdecken die Krypto-Währungen für sich.

Der Bitcoin hat Konkurrenz bekommen. 2014 versuchten viele Programmierer noch, den Platzhirsch zu klonen, was keiner Revolution gleichkam. Doch seither ist viel passiert: In der realen Welt sind lediglich drei Jahre seit dem Konkurs von Mt. Gox vergangen – in der Krypto-Welt aber eine kleine Ewigkeit.

Inzwischen sind neue digitale Währungen mit besserem Programmcode und weiteren Funktionen entwickelt worden. Einige von ihnen stehen bereits vor dem Durchbruch und könnten den Bitcoin überflügeln. Der eilt zwar von Rekordhoch zu Rekordhoch, steht aber auch vor einer Weggabelung, an der sich die Zukunft des Krypto-Pioniers entscheiden könnte.