5. Akt: Alte Gräben und neue Gegner

Fakt ist: Der Bitcoin steht heute am Scheideweg. Andere Währungen und Anwendungen könnten ihn überflügeln. Und dem Pionier selbst droht die Spaltung; die Community ist zerstritten über den besten Weg in die Zukunft.

Die neuen Währungen bieten zunächst einmal komplexere Funktionen, die dem Bitcoin den Rang ablaufen könnten. Immer neue Ideen sprießen, da die Investoren derzeit die Szene mit Geld übergießen. „Es herrscht Goldgräberstimmung“, meint Programmierer Kolin Burges, „es ist verrückt dieses Jahr.“

Einer der Favoriten für den Thron unter den Krypto-Währungen ist Ethereum, das sowohl Zahlungsmittel als auch Plattform für weitere Funktionen sein will. So kann Ethereum beispielsweise auch smarte Verträge abwickeln. Außerdem haben sich in der „Enterprise Ethereum Alliance“ rund 90 globale Banken-, Beratungs- und Softwarekonzerne versammelt, um neue Geschäftsideen auszuloten.

Am spannendsten findet Burges derzeit die App Gnosis, eine Art wettbasierter Vorhersagemarkt. Indem die Wettfreude der Weltbürger angezapft wird, können Auktionshäuser vor Kunstauktionen hier Einstiegspreise ermitteln oder neue Finanzinstrumente zur Risikoabsicherung entwickeln, wirbt das Unternehmen. Die Idee kommt an. Innerhalb weniger Wochen ist der Wert des Gnosis-Krypto-Gelds von null auf drei Milliarden US-Dollar explodiert. Und Burges ist überzeugt, dass dies erst der Anfang ist: „Gnosis kann wertvoller als Google werden.“

Die Bitcoin-Gemeinde selbst steht vor einer großen internen Herausforderung. Der Pionier steht vor dem Durchbruch vom digitalen Gold zum Zahlungsmittel. Und auch hier entwickelt sich das technologiefreundliche Japan zur ersten Spielwiese – der Mt.-Gox-Pleite sei Dank. Der Kreis schließt sich: Denn ausgerechnet der Kollaps des Handelsplatzes 2014 zwang Japans Finanzaufsicht, Regeln für digitale Währungen zu setzen. Und seit es diese Rechtssicherheit gibt, springen Banken und Unternehmen in Japan gerne auf den Bitcoin-Zug auf.

Die japanische Technikkaufhauskette Bic Camera zum Beispiel will nach einem ersten Feldversuch Bitcoin landesweit als Zahlungsmittel akzeptieren. Und der Einzelhandelskonzern ist nicht allein. Die japanische Börse Bitflyer sagt voraus, dass bis Jahresende 360.000 Geschäfte Bitcoins akzeptieren könnten.

Gelöst werden muss für den weiteren Siegeszug allerdings der Streit innerhalb der Bitcoin-Gemeinde. Diese hat sich just zum Zeitpunkt ihres größten Erfolgs in einem regelrechten Bürgerkrieg über die Frage zerreibt, wie der Weg zum wirklichen Zahlungsmittel weitergegangen werden soll. „Und der Streit wird sehr häßlich geführt“, sagt der Bitcoin-Prophet Ver. Die Verwandlung seines Spitznamens „Bitcoin Jesus“ in „Bitcoin Judas“ ist da noch eine der harmloseren Attacken, wenn man ihm glauben mag. Er habe auch härtere Drohungen erhalten. Dabei dreht sich der Streit um eine technische Beschränkung, durch die Währung an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen ist.

Der „Block“, die Einheit, in der die Transaktionen regelmäßig abgewickelt werden, ist derzeit auf ein Megabyte beschränkt. Diese Größe wird inzwischen bereits regelmäßig ausgefüllt, weshalb Transaktionen immer langsamer und vor allem teurer werden. Ver und seine Verbündeten wollen die Größe der Blocks am liebsten immer weiter ausdehnen, um Bitcoin im extremsten Idealfall sogar als Weltwährung nutzen zu können. Die Gegner sehen darin allerdings die Gefahr, dass riesige Blockgrößen eine immer zentralere Verwaltung erfordern und damit ein Merkmal der Währung aufs Spiel setzen: die dezentrale Verwaltung.

Stattdessen will eine einflussreiche Gruppe um die Kernentwickler von Bitcoin die Größe der Blocks zwar anheben, aber limitieren, und ein Code-Upgrade namens Segregated Witness (SegWit) aktivieren. Vor allem würde dies erlauben, eine neue Anwendung auf Bitcoin aufzusetzen, die Transaktion größtenteils „offchain“ abwickelt. Die Transaktionen würden dann erst zeitversetzt in die Blockchain geschrieben. Die Befürworter dieses Schritts sehen darin die ultimative Lösung des Skalierungsproblems. Die Gegnern wettern allerdings, dass damit das Grundprinzip von Bitcoin abgeschafft würde: der direkte Zahlungsverkehr zwischen zwei Parteien basierend auf kryptografischem Vertrauen. Denn mit der neuen Methode würde ein dritter Teilnehmer in die Transaktion eingebunden.

Aktuell hat sich ein Kompromissvorschlag durchgesetzt zwischen Programmierern und Minern, „BIP 91“ genannt. Die Blockgröße wird auf zwei Megabyte erhöht, die weitere Entwicklung ist offen. Doch final entschieden ist noch nicht, wie der Bitcoin sich in Zukunft entwickeln wird. Pionier Ver hält es für wahrscheinlich, dass sich die Bitcoin-Gemeinde über kurz oder lang in zwei oder sogar mehrere Zweige spalten wird. In einem ist er sich sicher: Egal, wie der Kampf ausgehen wird, mit Bitcoin wird es weitergehen. So oder so.

Die Serie

Banken zittern, Spekulanten jubeln: Aber was steckt wirklich hinter Bitcoin, Ethereum und Co.? In einer Serie behandeln wir die Welt der Digitalwährungen. Bisher erschienen:

Teil 1: Der Selbstversuch: Warum Bitcoins so verlockend sind

Teil 2: Welche Währung, welche Börse? So klappt der Einstieg

Teil 3: Mehr als ein Zockergeld: Wie das Bezahlen mit Bitcoins funktioniert

Teil 4: Sparen in der digitalen Zukunft: In Bitcoins investieren

Teil 5: Gemeinsam in die Blockchain: Die drei großen Allianzen

Teil 6: Streit in der Gemeinschaft: Wie China den Bitcoin zerstören könnte

Teil 7: Von Japan in die Welt: Die Geschichte des Bitcoin