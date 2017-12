FrankfurtBitcoin hat den stärksten Kursverlust innerhalb von drei Tagen seit mehr als einem Monat hinter sich. Der Verlust wirkt sich auch auf strukturierte Produkte aus, die den Preis der Kryptowährung abbilden sollen.

Ein Bitcoin ist am frühen Donnerstagabend 15.705 Dollar wert und damit fast sieben Prozent weniger als am Vortag. Noch am Sonntag hatte die digitale Währung ihren Rekordstand von 20.089 Dollar erreicht. Seit Jahresbeginn liegt das Plus aber immer noch bei mehr als 1.000 Prozent. Bitcoin-Investoren sind starke Kursausschläge gewohnt. In diesem Jahr hatten sich Rückschläge stets als kurzfristig erwiesen. Viele professionelle Investoren und auch Zentralbanken warnen allerdings vor einer Blase, die platzen könnte.

Auch die Anteilsscheine des Investmentvehikels Bitcoin Investment Trust sind im Wert eingebrochen. Seit Montag haben sie um 41 Prozent nachgegeben und fielen damit deutlicher aus als beim Bitcoin selbst. Das öffentlich handelbare Anlageprodukt hatte in der Phase des Kursaufschwungs zuletzt deutlich stärker zugelegt als die zugrunde liegende Digitalwährung. Jetzt fällt auch der Kursverlust höher aus.

Hier geht es zur Seite mit dem Bitcoin-Kurs, hier können Sie aktuelle Wechselkurse berechnen.