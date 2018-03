 Digitalwährung: Kryptobörsen in Japan drohen Strafen wegen Sicherheitsmängeln

Börsen für Kryptowährungen geraten immer wieder ins Visier der Finanzaufseher – so auch die japanische Plattform Coincheck. Beim Thema Kundenschutz und Kampf gegen Geldwäsche muss die Börse jetzt nachbessern.

Das Logo der Kryptobörse Coincheck vor dem Tokioter Firmensitz. (Foto: Reuters) Coincheck

Frankfurt/TokioDie japanische Finanzaufsicht will einem Medienbericht zufolge mehreren Börsen für Bitcoin & Co. Strafen aufbrummen. Die Behörde denke auch darüber nach, einige bislang unlizensierte Plattformen zur Aussetzung des Handels zu zwingen, berichtete die Wirtschaftszeitung Nikkei am Mittwoch. Damit reagiere die FSA auf im Rahmen einer Sonderprüfung entdeckte Mängel beim Kundenschutz und im Kampf gegen Geldwäsche.

Nikkei nannte weder die Quelle für diese Information noch Details der geplanten Strafen. Auch blieb unklar, welche Plattformen betroffen sind. Die FSA war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. „Sollten japanische Cyber-Börsen ihr Geschäft temporär aussetzen müssen, wäre dies ein großes Ausrufezeichen an die gesamte Branche mit möglichen Kettenreaktionen“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Auch andere Börsen könnten auf Herz und Nieren geprüft werden.

Hintergrund für die eingehende Prüfung ist ein Hacker-Angriff auf die japanische Plattform Coincheck im Januar. Diebe erbeuteten dabei digitale Münzen der virtuellen Währung Nem im Wert von etwa 530 Millionen Dollar. Coincheck verfügt bislang über keine staatliche Lizenz zum Handel mit Kryptowährungen. Da die Börse bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, dass eine Genehmigung vorschreibt, bestand, durfte sie ihre Geschäfte während des laufenden Antrags weiterführen. Nach dem Hacker-Angriff ordnete die FSA an, dass Coincheck einen Maßnahmenkatalog präsentieren müsse, wie ein solcher Vorfall in Zukunft verhindert werden könne.