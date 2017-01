Was den Dollar schwächen könnte

Variante Nummer zwei: Trump greift aktiv in die Zentralbankpolitik ein und hält die Leitzinsen niedrig, um den Dollar weniger attraktiv zu halten. Der neue US-Präsident sagte dem US-Wirtschaftssender CNBC zwar im vergangenen September, dass er als Geschäftsmann niedrige Zinsen liebe. Er fügte jedoch hinzu, dass sie Menschen, die von ihren Ersparnissen leben, schmerzten.

Hans Redeker erklärt, dass es wenig bringen würde, die Zinserhöhungen aufzuschieben. Der einzig gewonnene Effekt wäre demnach, dass der Dollar für den Moment zwar schwach bleibt. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Würde die Fed die Zinsen später erhöhen, würde der US-Dollar wohl umso stärker aufwerten. Einen Eingriff Trumps in die Notenbankpolitik halten die Analysten von Morgan Stanley denn auch für unwahrscheinlich.

Sollte Trump in einer dritten Variante darauf abzielen, mit Strafzöllen auf Importe oder neuen Grenzbefestigungen gegenüber Mexiko die USA wettbewerbsfähiger zu machen, so irrt er, konstatiert der Morgan-Stanley-Analyst. Diese Maßnahmen ließen den Dollar wohl eher aufwerten. Ganz ähnlich verhalte es sich, wenn Trump etwa China Währungsmanipulationen vorwirft. Variante drei ist in Trumps Sinne also keine wirkliche Alternative.

Bleibt Variante vier. In dieser lassen die Trump'schen Versprechungen einer starken amerikanischen Wirtschaft den Dollar erst aufwerten. Im Anschluss führt das Scheitern ebendieses Plans wiederum zu einer Schwächung des Dollars. Die Variante halten die Morgan-Stanley-Analysten zwar für wirkungsvoll – Donald Trump dürfte sie allerdings kaum verfolgen.

Ohnehin betonte Trump am Freitag: „Nicht länger werden wir Politiker akzeptieren, die ihren Worten keine Taten folgen lassen, die sich nur beschweren, aber nichts unternehmen. Die Zeit der leeren Worte ist vorbei. Die Stunde der Taten ist gekommen.“