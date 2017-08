Keine Signale von der EZB

Die gleiche Sichtweise auf das Währungspaar haben die Analysten der DZ Bank: „Der Euro scheint gegenüber dem US-Dollar nur auf eine Gelegenheit zu warten, neue Gipfel erklimmen zu können“, heißt es in einer aktuellen Studie.

Auf Unterstützung durch die Europäische Zentralbank könne der Dollar nicht hoffen. Denn angesichts der Sommerpause würden keine Stellungnahmen auf dem Programm stehen. „Und Sorgen über eine zu scharfe Euroaufwertung würde zuerst die Exportindustrie äußern“, meinen die DZ-Bank-Analysten. „Zumindest deutsche Autobauer haben aber derzeit andere Sorgen“.

Die Landesbank-Baden-Württemberg ist hingegen skeptischer. „Der Kursanstieg geht über das hinaus, was nach der Entwicklung des US-Zinsvorsprunges als angemessen erscheint“, lautet deren Analyse. Ihr Szenario: Die US-Notenbank wird bis Mitte 2018 ihren Leitzins auf 1,75 Prozent heraufsetzen, was von den Märkten noch nicht berücksichtigt werde und dem Dollar Rückenwind verleihen. Zudem werde die Europäische Zentralbank ihren Einlagensatz – entgegen der allgemeinen Erwartung – nicht vor Mitte 2019 anheben wird.

Darüber hinaus bleibe die Erwartung eines US-Wachstumsvorsprunges trotz der zuletzt guten Nachrichten aus dem Euroraum bestehen. „Daher halten wir getreu der Börsenweisheit 'Politische Börsen haben kurze Beine' an unserer Prognose einer Abwertung des Euro auf 1,10 US-Dollar per Mitte 2018 fest“, schreibt die LBBW. „Unserer Kurzfristprognose haben wir indes angesichts der jüngsten Wechselkursentwicklung angepasst und erwarten nunmehr einen Eurokurs von 1,15 US-Dollar per Ende September 2017“. Die bisherige Prognose lag bei 1,12 US-Dollar.

Neben dem Polit-Chaos sorgten auch enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA für Auftrieb beim Euro. Am Vortag war ein Indikator zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Region Chicago unerwartet stark gefallen. Im weiteren Handelsverlauf am heutigen Dienstag könnten positive Konjunkturdaten aus der Eurozone die Gemeinschaftswährung weiter stützen. Auf dem Programm stehen Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone und Daten vom deutschen Arbeitsmarkt.