Abes milliardenschweres Gepäck

Doch die Sache ist kompliziert. Je billiger ausländische Waren sind, desto schwieriger wird es für Trump, die amerikanische Wirtschaft, geschweige denn die amerikanische Industrie, aufzubauen. Es droht ein Kalter Währungskrieg, wie Pimco-Mann Fels bereits Ende 2016 erklärte. Dabei würden die großen Industrieländer über verdeckte Maßnahmen ihrer Zentralbanken ihre eigene Währung schwächen, um sich Vorteile auf dem Weltmarkt zu verschaffen. Etwaige Aktionen hätten bereits die Bank of Japan oder die Europäische Zentralbank vollzogen.

Japan betreibt seit Jahren eine ultralockere Geldpolitik. Erklärtes Ziel der japanischen Regierung ist es, so die Inflation auf etwa zwei Prozent zu erhöhen. Zuletzt lag sie nahe null. Die Leitzinsen in Japan liegen bei null Prozent, neben Staatsanleihen kauft die Bank of Japan auch börsengehandelte Indexfonds. Zudem hat das Land im vergangenen Jahr angekündigt, die Zinskurve seiner zehnjährigen Staatsanleihe nahe null Prozent zu halten. Heißt: Sollte der Zins steigen, kauft die Notenbank verstärkt diese Papiere, um ihn wieder zu drücken.

Diese Maßnahmen sorgen aber auch dafür, dass die Landeswährung Yen geschwächt wird. Und genau das passt Trump nicht. Um den US-Präsidenten zu beschwichtigen, ist Abe allem Anschein nach mit schwerem Gepäck in die USA gereist. Es geht um Versprechen über milliardenschwere Investitionen japanischer Fonds und Konzerne in den USA. Laut Financial Times habe zudem Sadayuki Sakakibara, der Vorsitzende des Wirtschafsverbandes Keidanren, Abe aufgefordert, den neuen US-Präsidenten auf die 400 Milliarden Dollar schweren Investments und die 1,7 Millionen Jobs, die dies stützen, aufmerksam zu machen.

Trump wird nicht müde zu betonen, dass Amerika vor allen anderen komme. Ihm dürfte das Besucher-Kalkül Abes gefallen – und auch wieder nicht. Denn je mehr Kapital in die USA fließt, desto stärker wird der Dollar aufwerten. Manche Analysten vermuten daher, dass Trump, der immer wieder schlechte „Deals“ seiner Vorgänger beklagt, eine Nicht-Manipulations-Klausel an die japanischen Investments knüpft. Soll heißen: Die Japaner sollten wenigstens aufhören, ihre Währung über geldpolitische Lockerungen weiter abzuwerten. Ein solches Vorhaben tatsächlich umzusetzen, dürfte allerdings noch schwieriger werden als ein langer Putt auf unebenem Grün.