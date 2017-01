Donald Trump und die US-Währung Geht es nach Donald Trump soll die US-Wirtschaft stärker werden, die US-Währung aber bitte nicht. (Foto: AFP)

FrankfurtSo unberechenbar Donald Trump auch gilt, an eines glauben die Märkte noch immer fest: Dass der Präsident in Spe sein Versprechen, die amerikanische Wirtschaft weiter anzukurbeln, hält. Billionenschwer soll sein Konjunkturprogramm sein. Die Folge: Investoren zieht es in die USA. Der Dollar steigt und steigt und steigt. Bald schon, da waren sich die Analysten der Großbanken einig, wird ein Euro nur noch einen Dollar kosten.

Nun kritisiert ausgerechnet Donald Trump die jüngste Stärke seiner Währung: „Sie bringt uns um“, sagt er in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Seit seiner Wahl am 8. November hat der US-Dollar gegenüber dem Euro um 3,3 Prozent aufgewertet. Zeitweise fiel er auf einen Kurs von 1,0339 Dollar je Euro – den tiefsten Stand seit 2002. Mittlerweile hat er sich wieder auf 1,0662 Dollar erholt.

Dem Mann, der unaufhörlich darüber spricht, Amerika groß zu machen, wird nun offenbar der Widerspruch seiner Handlungen bewusst: Stärkt er die US-Wirtschaft, zieht das mehr Kapital in die USA. Das lässt den Dollar-Kurs steigen. Doch gleichzeitig verteuert ein stärkerer Dollar die Exporte auf den Weltmarkt. Die Wettbewerbsfähigkeit der USA sinkt.

Speziell Sorge bereitet Trump offenbar die Stellung gegenüber China: „Unsere Unternehmen können mit ihnen im Moment nicht konkurrieren, weil unsere Währung zu stark ist.“ Mehrfach hat Trump in den vergangenen Monaten Anspielungen gemacht, dass China den Yuan künstlich schwach halte. Dabei argumentieren viele Experten vielmehr, dass China – im Gegenteil – sich bemüht, den Yuan solide zu halten.

„Im Vergleich zum Dollar hat sich der Yuan nicht gut entwickelt“, erkennt zwar auch Hans Redeker, globaler Währungsstratege bei Morgan Stanley. „Aber man sollte berücksichtigen, dass seit der Wahl in den USA der Yuan tatsächlich gegenüber anderen wichtigen Währungen aufgewertet hat.“ Hinzu komme, dass das Land immer noch vor erheblichen Herausforderungen wegen seiner industriellen Überkapazität stehe.

Gleichwohl fürchtet so mancher Experte bereits den nächsten Währungskrieg, also einen Wettlauf abwertender Währungen, um sich jeweils einen Vorteil auf dem Weltmarkt zu erkaufen. „Das ist das erste Mal, dass wir einen gewählten Präsidenten haben, der sagt, dass der Dollar zu weit gelaufen ist“, sagte der Währungsstratege Marc Chandler von Brown Brothers Harriman dem US-Wirtschaftssender CNBC. „Noch ist zwar nichts passiert. Doch wenn der amerikanische Präsident beginnt, die eigene Währung schwach zu reden, wird das in einen Währungskrieg übergehen. Und dieser würde all jene, die wir bislang erlebt haben, in den Schatten stellen.“

Dabei gilt ein „erkaufen“ einer schwachen Währung – etwa indem die USA große Mengen US-Dollar verkaufen würden – als geächtet. Die Finanzminister der G20-Staaten haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren mehrfach geeinigt, solche direkten Eingriffe am Währungsmarkt zu unterlassen.

Grundsätzlich deutet derzeit von den Rahmenbedingungen vieles eher auf einen starken Dollar hin. Dafür sorgt nicht nur Donald Trump, sondern auch die Notenbankpolitik in den USA. Nach den Leitzinserhöhungen im Dezember 2016 und ein Jahr zuvor nehmen sich die Notenbanker um Fed-Chefin Janet Yellen in diesem Jahr offenbar drei weitere Zinssteigerungen vor. Während die Zinsen in der Welt, nicht zuletzt in Europa und Japan, weiter niedrig bleiben, dürfte der Zinsvorteil weiteres Kapital in die USA treiben