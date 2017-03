Britisches Pfund Die Währung ist aufgrund politischer Entscheidungen unter Druck. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie politischen Turbulenzen im Vereinigten Königreich schicken das Britische Pfund auf Talfahrt. Nach Bekanntwerden des erneuten Votums des schottischen Parlaments für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendums und der anstehenden Brexit-Austrittserklärung gerät die britische Währung zunehmend unter Druck. Das Pfund fiel in der Nacht unter 1,24 Dollar – ein Minus von knapp 0,5 Prozent.

Die Hälfte der wichtigsten Weltwährungen (G10) lag zwischenzeitlich rund 0,4 Prozent im Plus gegenüber dem Pfund. Der Euro notierte am Morgen im Vergleich 0,42 Prozent höher: Ein Pfund kostete 1,1467 Euro.

Am Dienstagabend hatte die britische Premierministerin Theresa May den historischen Brief unterschrieben, der den Austritt aus der EU in Gang setzt – nach 44 Jahren Zugehörigkeit, neun Monate nach dem Brexit-Referendum. An diesem Mittwoch wird Großbritanniens EU-Botschafter Tim Barrow das Schreiben mittags an Donald Tusk übergeben, den Präsidenten des Europäischen Rates.

Mit einer Mehrheit von zehn Stimmen stimmte außerdem Schottlands Parlament am Dienstag für ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit der Region. Die Abgeordneten in Edinburgh haben sich von Großbritanniens Ministerpräsidentin Theresa May nicht abhalten lassen, die Mitte März deutlich machte: Jetzt sei nicht die richtige Zeit für eine solche Abstimmung.