Euro aktuell Eurokurs legt leicht zu

Der Euro notiert am Freitagmorgen bei 1,2336 US-Dollar. Die milliardenschweren US-Strafzölle gegen China bestimmen auch die Finanzmärkte.

Der Kurs des Euros zum Dollar ist ein wichtiges Signal für die Märkte. (Foto: Reuters) Euro- und Dollarschein

FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Der US-Dollar verlor im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen an Wert, nachdem die USA neue Strafzölle für Waren aus China auf den Weg gebracht hatten. Gleichzeitig gab es am Morgen Kursgewinne bei der japanischen Währung, dem Yen und beim Schweizer Franken. Beide Währungen werden von Investoren als sichere Anlagehäfen geschätzt.

Der Euro wurde zuletzt bei 1,2336 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,23 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2316 Dollar festgesetzt.

Das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten sind die neuen milliardenschweren Strafzölle der USA gegen Waren aus China. Die Führung in Peking hatte umgehend mitteilen lassen, mit Handelsstrafen gegen Washington zu antworten. Der Devisenmarkt reagierte mit Kursverlusten beim Dollar während andere Währungen wie der Euro im Gegenzug zulegen konnten.

Die jüngste Entwicklung verstärkte am Markt die Sorge vor einem Handelskrieg. Viele Anleger gingen daher auf Nummer sicher und investierten in traditionell sichere Anlagen. Der japanische Yen stieg in der vergangenen Nacht im Handel mit dem Dollar auf den höchsten Stand seit über einem Jahr.

Hier geht es zur Seite mit dem Euro-Dollar-Kurs, hier können Sie aktuelle Wechselkurse berechnen.