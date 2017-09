 Euro/Dollar: Euro bleibt unter 1,18 Dollar

Devisen Die moderate Zunahme der Dollarstärke setzt den Eurokurs unter Druck. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1775 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1787 Dollar festgesetzt.

Der amerikanische Dollar konnte im frühen Handel gegenüber vielen Währungen moderat zulegen. Auslöser waren Medienberichte, wonach die US-Regierung am Mittwoch ihre lang erwarteten Steuerpläne präsentieren könnte. Als konjunkturell bedeutsamster Baustein gilt die von Präsident Donald Trump versprochene Steuersenkung für Unternehmen.