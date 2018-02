Euro/Dollar Euro fällt deutlich unter 1,23 US-Dollar

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb beim Dollar.

New YorkDer Kurs des Euro ist am Dienstag deutlich unter die Marke von 1,23 US-Dollar gefallen. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb beim Dollar. Im Gegenzug fiel der Euro am Nachmittag auf ein Tagestief bei 1,2234 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2301 (Montag: 1,2320) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8129 (0,8117) Euro.

Im Tagesverlauf fiel der Euro um etwa einen Cent. Dazu beigetragen hat der erste wichtige Auftritt von Jerome Powell als neuer Chef der US-Notenbank Fed. Der Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der Fed hatte vor dem US-Kongress versichert, dass er am geldpolitischen Kurs festhalten wird. Trotz der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten werden die Zinsen in den USA weiter schrittweise steigen, wobei der Markt fest mit dem nächsten Zinsschritt im März rechnet.

Weiteren Auftrieb erhielt der Dollar durch unerwartet starke US-Konjunkturdaten, während der Euro im Gegenzug erneut unter Druck geriet. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die Konsumlaune der Amerikaner im Februar den besten Wert seit November 2000 erreicht hatte. Dagegen konnten enttäuschende Daten zum amerikanischen Auftragseingang den Dollar nicht belasten.

Während die USA auf weitere Zinserhöhungen zusteuern, spricht die Preisentwicklung in führenden Volkswirtschaften der Eurozone weiterhin gegen ein Ende der Nullzinspolitik der EZB. Im Februar war die Inflation in Deutschland schwächer als erwartet ausgefallen und lag mit 1,4 Prozent so niedrig wie seit November 2016 nicht mehr.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88400 (0,87820) britische Pfund, 131,77 (131,60) japanische Yen und 1,1539 (1,1530) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1325,75 (1333,50) Dollar gefixt.

