Euro/Dollar Euro legt weiter zu

Die wenigen Konjunkturdaten am heutigen Dienstag werden wohl kaum Impulse für den Devisenhandel geben. Doch in den USA äußert sich eine ranghohe Notenbankerin.

Der Kurs des Euros zum Dollar ist ein wichtiges Signal für die Märkte. (Foto: Reuters) Euro- und Dollarschein

FrankfurtDer Euro hat am Dienstag zugelegt und ist über die Marke von 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2325 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der amerikanische Dollar gab dagegen zu vielen Währungen nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2263 Dollar festgesetzt.

Wie schon zum Wochenstart dürften die wenigen am Dienstag anstehenden Konjunkturdaten kaum Impulse für den Devisenhandel liefern. In den USA wird sich mit Loretta Mester aber eine ranghohe Notenbankerin zu Wort melden.

Die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed steht derzeit unter besonderer Beobachtung, weil sie indirekt mitverantwortlich gemacht wird für die starken Kursverluste an der Börse in der vergangenen Woche. Auslöser der Verluste waren auch Spekulationen auf eine deutlich straffere Geldpolitik der Fed.

