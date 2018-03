Euro/Dollar Euro regt sich kaum

Der Euro macht am Mittwochmorgen keine großen Sprünge – die Gemeinschaftswährung tendiert auf Vorabendniveau.

Die europäische Gemeinschaftswährung profitiert vom schwachen Dollar und kann ihre Vortagesgewinne halten. (Foto: Reuters) Euro und Dollar

FrankfurtDer Kurs des Euro hat am Mittwoch im frühen Handel kaum Regung gezeigt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2405 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2376 (Montag: 1,2411) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten zum Gfk-Konsumklima für Deutschland und zum Verbrauchervertrauen in Frankreich sowie eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum in den USA im vierten Quartal 2017 für Impulse sorgen.

