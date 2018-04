Euro/Dollar Euro tritt nach EZB-Beschlüssen auf der Stelle

Die Rat der Europäischen Zentralbank lässt bei seiner Geldpolitik alles beim Alten. Der Euro bewegt sich daraufhin nur minimal.

Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2309 Dollar festgesetzt. (Foto: Reuters) Euro und Dollar

Frankfurt/MainDer Euro hat sich am Donnerstag leicht erholt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,266 US-Dollar. Am Vortag war sie mit 1,2160 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2185 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag steht klar im Zeichen der europäischen Geldpolitik. Am frühen Nachmittag hatte die EZB ihre geldpolitischen Beschlüsse bekanntgegeben. Die Leitzinsen bleiben auf dem Rekordniedrigniveau von 0,0 Prozent. Auch das Anleihekaufprogramm in monatlicher Höhe von 30 Milliarden Euro bleibt unverändert bis mindestens September bestehen

Dass die EZB ihrer Instrument unberührt lässt, war erwartet worden. Viel interessanter war es für die Anleger die Pressekonferenz des EZB-Präsidenten Mario Draghi zu verfolgen. Der Italiener wird die in den vergangenen Wochen veröffentlichten Konjunkturdaten bewerten wird. Nach einem starken Wachstum im vergangenen Jahr deutet sich im laufenden Jahr eine spürbare Wachstumsverlangsamung an. Ob dies Auswirkungen auf den EZB-Kurs haben könnte, dürfte eine der Fragen an Draghi während der Pressekonferenz sein.

