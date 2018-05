Euro/Dollar Euro unterbietet Vier-Monats-Tief noch einmal

Der Euro gibt am Dienstag erneut deutlich nach. Innerhalb von drei Wochen hat die Gemeinschaftswährung nahezu viereinhalb Prozent verloren.

In den beiden Währungen wird ein Großteil des Welthandels abgewickelt. (Foto: Reuters) Euro und Dollar

FrankfurtDer Euro hat sich am Dienstag weiter verbilligt – und zwar deutlich. Eine weitere Abwertung um 0,6 Prozent ließ die Währung bei 1,1850 Dollar notieren. Damit sind die am Montag erreichten tiefsten Stände seit Dezember 2017 nochmal unterboten. Die Schwächephase, die seit numehr drei Wochen andauert, hat den Euro inzwischen 4,3 Prozent abwerten lassen.

Dass der Euro seit Mitte April so deutlich an Wert verloren hat, liegt an der Stärke des Dollar. Weil die Zinsen in den USA steigen, während die Eurozone noch weit entfernt ist von einem solchen Schritt der EZB, werden Investments im Dollar-Raum interessanter. Die steigenden Rendite bei Anleihen und anderen Anlageklassen erhöht die Nachfrage nach Dollar. Vor allem Schwellenländer haben darunter zu leiden, dass Investoren ihr Geld von dort abziehen, um sich Greenbacks zu kaufen.

Neben Argumenten für den Dollar waren es heute auch Argumente gegen den Euro, die die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand des Jahres drückten. So verwiesen Händler auf die politische Unsicherheit in Italien, nachdem der Präsident des Landes die Regierungsbildung für gescheitert erklärt hat. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone drohen Neuwahlen. Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen stiegen deutlich an.

„Die politische Unsicherheit belastet weiter Investitionen und den Konsum in Italien“, kommentierte Carsten Hesse, Volkswirt bei der Berenberg Bank. Neuwahlen könnten die extremen Parteien weiter stärken und wachstumsfreundliche Reformen der Vergangenheit rückgängig machen. Die italienische Politik stelle für Europa derzeit eine größere Gefahr dar als ein von US-Präsident Donald Trump ausgelöster Handelskrieg, so Hesse.

Wichtigster Termin des Handelstages ist am Dienstag die Verkündigung von Donald Trumps Entscheidung, ob die US-Regierung an dem Atomabkommen mit dem Iran festhält oder den Vertrag aufkündigt. Der US-Präsident ist ein erklärter Gegner des 2015 geschlossenen Abkommens mit dem Mullah-Staat.

Um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also nach europäischem Handelsschluss, tritt Trump in Washington vor die Kameras. Eine Aufkündigung würde die Unsicherheit an den Finanzmärkten erhöhen. Davon profitiert tendenziell der US-Dollar. Reaktionen dürfte der Beschluss auch auf dem Ölmarkt auslösen, weil Iran ein großer Produzent im Ölkartell Opec ist.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87930 (0,88010) britische Pfund, 129,45 (130,15) japanische Yen und 1,1906 (1,1964) Schweizer Franken fest. Der Preis für eine Feinunze Gold fiel am Dienstag im freien Handel am Nachmittag auf 1307 Dollar. Das Goldfixing war am Montag wegen eines Feiertages in Großbritannien ausgefallen.

