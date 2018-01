Wechselkurs Am Mittwochmorgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach den Kursverlusten seit Wochenbeginn nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1932 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten. Unter den führenden Währungen der Welt wies der japanische Yen am Mittwochmorgen die stärksten Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar auf.

