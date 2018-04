Euro/Dollar Eurokurs gibt nach US-Zinssitzung nach

Am Donnerstagmorgen hat der Eurokurs leicht nachgegeben. Das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Fed verlieh dem Dollar zuvor Auftrieb.

Euro und Dollar

FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2358 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2384 (Dienstag: 1,2361) Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed dem Dollar etwas Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt. Alle Mitglieder hielten angesichts verbesserter Konjunkturaussichten weitere Zinserhöhungen für notwendig, hieß es. Einige Mitglieder seien auch bei der Inflation zuversichtlich und hielten daher stärkere Zinserhöhungen als bislang erwartet für nötig – auch um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden. Eine Gefahr sehe man in einem Handelskonflikt.

Im weiteren Tagesverlauf dürften noch Daten zur Industrieproduktion im Euroraum und zur Inflation in Frankreich sowie zu den Einfuhrpreisen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA Beachtung am Devisenmarkt finden. Im Fokus könnten aber auch mögliche weitere Entwicklungen im Syrien-Krieg stehen.

