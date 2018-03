Euro/Dollar Eurokurs kaum verändert

Die gestrigen Aussagen des EZB-Präsidenten haben den Euro gebremst. Am frühen Donnerstag bewegte sich den Kurs der Gemeinschaftswährung kaum.

Der Kurs des Euros zum Dollar ist ein wichtiges Signal für die Märkte. (Foto: Reuters) Euro- und Dollarschein

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2368 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2369 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatten Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi den Euro gebremst. Trotz des robusten Aufschwungs in der Eurozone hatte er den Märkte erneut signalisiert, dass sich die Notenbank bei der geldpolitischen Wende Zeit lässt. Die Aussicht, dass der Leitzins noch lange Zeit an der Nullmarke verharren wird, belastet die Gemeinschaftswährung.

Bis zum Nachmittag rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen.

