Euro/Dollar Eurokurs kaum verändert

Der Euro hat kaum auf die gestern von der US-Notenbank Fed verkündete robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft reagiert.

Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2357 Dollar festgesetzt. (Foto: Reuters) Euro und Dollar

Frankfurt/MainDer Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed von einer nach wie vor robusten Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft berichtet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäußert, hieß es im Konjunkturbericht der US-Notenbank.

Am Devisenmarkt wird fest mit einer Fortsetzung des Aufschwungs in den USA gerechnet. Die neue Einschätzung der amerikanischen Währungshüter konnte den Kurs des Dollars daher kaum bewegen.

