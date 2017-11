 Euro/Dollar: Eurokurs steigt über 1,18 US-Dollar

Euro Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung steigt am Freitag. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer Euro ist am Freitag gestiegen. In der vergangenen Nacht kostete er 1,18 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1811 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1771 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter rechnen mit einem eher ruhigen Wochenausklang am Devisenmarkt. Im Handelsverlauf stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Zu den starken Gewinnern am Devisenmarkt zählte die indische Rupie. In der vergangenen Nacht hatte die Ratingagentur Moody's die Kreditbewertung des Schwellenlandes nach oben gestuft.