Wechselkurs Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2020 Dollar festgesetzt.

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2020 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2045 Dollar festgelegt.

Der Euro hielt sich damit vorerst stabil über der Marke von 1,20 Dollar, nachdem er in der vergangenen Woche nur knapp ein Drei-Jahres-Hoch verpasst hatte. Am Morgen könnten Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie und am Vormittag Stimmungsindikatoren aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Am Wochenende hatte Bundesbankpräsident Jens Weidmann in einem Zeitungsinterview erneut seine Forderung nach einem Enddatum für die Anleihekäufe der EZB bekräftigt.

