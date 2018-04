Euro/Dollar Eurokurs zum Wochenstart kaum verändert

Die Militärschläge gegen Ziele in Syrien haben den Euro nicht beeinflusst. Die Gemeinschaftswährung startet am Morgen bei 1,2331 US-Dollar.

FrankfurtDer Euro hat sich am Montag zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,2331 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2317 Dollar festgesetzt.

Die Militärschläge der USA, Frankreichs und Großbritanniens vom Wochenende gegen Ziele in Syrien zeigten im Devisenhandel keine größeren Auswirkungen. Russland, Verbündeter und Schutzmacht der syrischen Führung von Präsident Baschar al-Assad, drohte umgehend mit Konsequenzen. Befürchtet wird eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Am Morgen und am Vormittag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Besonders im Fokus stehen Umsatzzahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel.

