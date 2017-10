Dollarnoten und eine Euro-Münze Der Eurokurs hat sich stabilisiert. Zuletzt war er immer mehr unter Druck geraten, da der Dollar zugelegt hatte. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

FrankfurtDer Euro hat sich am Mittwoch nach dem Abwärtstrend in den vergangenen Handelstagen vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1762 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1759 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatten Spekulationen dem Dollar Auftrieb verliehen, dass im kommenden Jahr ein Vertreter einer eher strafferen Geldpolitik mit weiter steigenden Zinsen Nachfolger der US-Notenbankchefin Janet Yellen werden könnte. Im Gegenzug geriet der Euro in der ersten Wochenhälfte unter Druck.

Am Morgen sprachen Marktbeobachter hingegen von einem eher impulsarmen Handel. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.