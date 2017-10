Euro-Dollar : Katalonien-Konflikt lässt Eurokurs kalt

Datum: 19.10.2017 08:35 Uhr

Update: 19.10.2017, 17:08 Uhr

Der Eurokurs ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen – und das trotz der politischen Krise in Spanien. Am späten Nachmittag kostete ein Euro 1,1852 US-Dollar und notierte damit einen halben Cent höher als am Vormittag.