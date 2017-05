Was noch für einen steigenden Dollar spricht

Auch am Anleihemarkt sieht Kit Juckes, Währungsanalyst von der Société Générale Anzeichen, die für den Euro und gegen den Dollar sprechen. Denn im Gegensatz zu den hohen Bewertungen an den amerikanischen Aktienmärkten, ist der Zins auf zehnjährige US-Anleihen seit Anfang des Jahres leicht rückläufig, notiert derzeit bei 2,34 Prozent. Zum Vergleich: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe schwankte in den vergangenen Monaten zwar mehr, steht heute mit 0,44 Prozent aber deutlich höher als noch zu Jahresbeginn. Juckes sieht für Euro-Dollar derzeit eher Potenzial für den Euro - wenngleich im Takt „zwei Schritte vor, ein Schritt zurück“.

Einer, der noch an der grundlegenden Dollar-Stärke festhält, ist Hans Redeker, der Chef-Rohstoffstratege der amerikanischen Bank Morgan Stanley. Seit Wochen betont er die Bedeutung des Zinsumfeldes, die letztlich die Währungskurse bewegt. So sieht er den Dollar grundsätzlich auf Stärkungskurs. „Jenseits der Fed (der amerikanischen Notenbank, Anm. d. Red.) bleiben die geldpolitischen Konditionen locker, und zwar im Gegensatz zu den steigenden Zinsen in den USA“, schreiben Redeker und seine Kollegen in einem Kommentar. Grundsätzlich sei sogar davon auszugehen, dass Euro-Dollar wieder in Richtung 1,06 Euro je Dollar fällt.

Eine Begründung findet Morgan Stanley auch in den Worten Mario Draghis. Der Präsident der Europäischen Zentralbank hatte Ende April angekündigt, den Leitzins trotz der anziehenden Konjunktur in Europa vorerst nicht anheben zu wollen. Marktbeobachter gehen hingegen davon aus, dass die Federal Reserve in den USA ihren Leitzins im Juni anheben wird. Es wäre der vierte Zinsschritt seit Dezember 2015. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und dem Euroraum würde somit größer, was für einen stärkeren Dollar spräche. Während der Leitzins in der Eurozone aktuell bei null Prozent liegt, befindet er sich in den USA in einer Spanne zwischen 0,75 und 1,0 Prozent.

Wie die jüngsten politischen Ereignisse einmal mehr zeigen, bestimmt in diesen Monaten aber nicht der Leitzins allein über einen Währungskurs. Nachdem die politischen Risiken nach dem Wahlsieg Macrons in Frankreich zumindest in Europa weitgehend gebannt sind, blicken die Währungsanleger in den kommenden Wochen wohl umso mehr auf den Erfolg oder Misserfolg von Donald Trump.