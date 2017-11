 Euro: Euro-Kurs gibt etwas nach

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1656 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den Kursgewinnen des Euro in der Vorwoche. Zum Wochenauftakt ist mit einem eher ruhigen Handel zu rechnen. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.