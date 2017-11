 Euro: Euro-Kurs hält starke Vortagesgewinne

Euro Die europäische Gemeinschaftswährung hält ihren Gewinn vom Vortag. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Kurs des Euro hat am Mittwoch die starken Gewinne vom Vortag halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1788 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Am Dienstag hatten unerwartet starke Konjunkturdaten aus Deutschland den Euro um etwa ein Prozent nach oben getrieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1745 Dollar festgesetzt.

Am Morgen und am Vormittag rechnen Marktbeobachter mit einem eher ruhigen Handel. In der Eurozone stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Die Anleger haben vor allem Daten zur Preisentwicklung und zu den Umsätzen im amerikanischen Einzelhandel im Blick.

Dagegen konnte der japanische Yen am Morgen im Handel mit allen führenden Währungen zulegen. Japans Regierung hatte in der vergangenen Nacht gemeldet, dass die Wirtschaft des Landes im dritten Quartal um eine hochgerechnete Jahresrate von 1,4 Prozent gewachsen war. Damit geht es seit sieben Quartalen in Folge aufwärts und die japanischen Wirtschaft durchläuft die längste Wachstumsphase seit mehr als 16 Jahren.