Wen trifft es als Nächstes?

Was Trump bei all seinen Tiraden gegen die Währungen der Industrieländer nicht sagt: Die Dollar-Stärke liegt derzeit vor allem auch an den Nachrichten, die aus den USA kommen. Sowohl Trumps Versprechen, die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln, als auch die Zinssteigerungen der US-Notenbank Federal Reserve locken Investoren in die Vereinigten Staaten. Das lässt den Dollar-Kurs steigen.

Will der neue amerikanische Präsident diesen Trend umdrehen, bleiben nach Ansicht der Devisenstrategen von Morgan Stanley nur zwei effektive Möglichkeiten: Entweder er greift direkt in die Devisenmärkte ein, indem er Dollar massenhaft verkauft. Doch damit gibt er zwangsläufig die Unabhängigkeit der Federal Reserve auf. Alternativ würde der Dollar merklich schwächer, wenn Trump mit seiner Wirtschaftspolitik scheitert. Beide Szenarien stuft Morgan Stanley jedoch als äußerst unwahrscheinlich ein.

Bleibt, neben dem Aufkündigen von Handelspartnerschaften, noch der Versuch, die anderen Länder zu attackieren. Wie die jüngsten Äußerungen zeigen, ist davor offenbar kein Staat gefeit. „Am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Trump-Regierung alle großen Währungen von Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen kritisiert“, erläutert Kit Juckes, leitender Devisenstratege der Société Générale.

China, Deutschland und Japan seien da nur einige Kandidaten. Doch wenn es um die reine Leistungsbilanz gibt, stünden da laut Juckes noch eine Reihe anderer Staaten: Norwegen, die Schweiz, Schweden, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan – sie alle könnten noch ins Visier des Weißen Hauses geraten.