Welche Rolle die Fed und Trump spielen

Doch es ist nicht nur die EZB, die den Euro drückt. Die jüngste Euro-Schwäche ist gleichzeitig eine neue Dollar-Stärke. Nachdem der Dollar in diesem Jahr zum Euro kräftig nachgegeben hat, erholt er sich nun ein wenig. Bis Anfang September war der Euro um mehr als 14 Prozent auf bis zu 1,2093 Dollar in die Höhe geschnellt.

Doch seither setzen Investoren zum einen darauf, dass die US-Wirtschaft stärker zulegt, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seiner lang angekündigten Steuerreform langsam in die Puschen kommt. „Mit der Bewilligung von Budgetdefiziten in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar über die kommenden zehn Jahre haben die Steuerpläne des Präsidenten im Senat nun eine wichtige Hürde genommen“, meint Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. „Selbst wenn nicht alle Punkte umgesetzt werden dürften: Trumps Steuerreform könnte die Wirtschaft in den USA im kommenden Jahr stimulieren und damit die Inflationserwartungen sowie das Zinsniveau am US-Kapitalmarkt weiter anheben“, ist er überzeugt.

Die Erwartungen schneller steigender US-Zinsen hat für Karpowitz von der Commerzbank zudem viel mit der Spekulation über die Nachfolge von US-Notenbankchefin Janet Yellen zu tun. Dabei setze der Markt jetzt zunehmend auf John Taylor, Professor an der Stanford University. Dessen in den 1990er Jahren entwickelte als Taylor-Rule bekanntgewordene Regel für Geldpolitik hatte in der Vergangenheit meist einen Zins nahegelegt, der über dem aktuellen US-Leitzins lag. „Die Aussicht auf einen falkenhaften Chef der US-Notenbank und damit höhere Zinsen gibt dem US-Dollar Rückenwind“, meint Karpowitz.

Bis die EZB den Leitzins erhöht, dürfte dagegen noch viel Zeit vergehen. Draghi selbst hat mehrfach betont, dass der Leitzins im Euro-Raum noch über das Ende der Anleihekäufe lange auf dem gegenwärtigen Niveau von null Prozent bleiben wird. Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der Deutsche Asset Management, meint, dass die Investoren deshalb verstärkt auf die höheren Zinsen in den USA schauen werden. Vor allem die Zinsdifferenz, die sich etwa bei zweijährigen Staatsanleihen zwischen US- und deutschen Papieren binnen zwei Jahren von einem auf 2,4 Prozentprozentpunkte mehr als verdoppelt hat, spricht laut Kreuzkamp für den Dollar.