EZB will weitere Zahlen veröffentlichen : Eurokurs wieder gestiegen

Datum: 29.12.2016 09:12 Uhr

Am Mittwoch ist der Eurokurs unter die Marke von 1,0401 Dollar gefallen, am Donnerstag ist der Kurs gestiegen und wird mit 1,0459 US-Dollar gehandelt. Die EZB will noch weitere Zahlen zur Eurozone veröffentlichen.