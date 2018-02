Finanzmarktaufsicht Österreich will Kryptowährungen ähnlich wie Gold regulieren

Österreich folgt anderen Staaten und setzt eine Expertengruppe ein, um Kryptowährungen zu regulieren – und orientiert sich an Gold.

Das österreichische Finanzministerium kündigte eine strengere Regulierung von Kryptowährungen an. (Foto: dpa) Bitcoin

WienÖsterreich will boomende Kryptowährungen wie Bitcoin strenger regeln. Der Handel damit solle ähnlich wie jener mit Gold und speziellen Finanzinstrumenten (Derivate) behandelt werden, kündigte Finanzminister Hartwig Löger am Freitag an. Dazu gehörten Meldungen an die Geldwäschestelle bei Transaktionen über 10.000 Euro. Die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts soll die Eigentümer von virtuellen Währungen identifizieren können. Handelsplattformen für Kryptowährungen müssten der Finanzmarktaufsicht (FMA) unterworfen und Vertriebsmodelle überwacht werden, sagte Löger.

Die Neuausgabe von Kryptowährungen müsse von der FMA genehmigt werden. Demnächst werde eine Gruppe von Fachleuten Maßnahmen zur Regulierung erarbeiten. Darüber hinaus wolle Österreich europäische Initiativen auf diesem Feld unterstützen, so der Finanzminister. „Die Kryptowährungen sind im Begriff, die Reputation des Finanzmarkts massiv zu beeinträchtigen und den Ruf einer noch jungen aber für den Finanzmarkt der Zukunft sehr wichtigen Branche zu gefährden“, sagte Löger. Eine Regulierung dürfe daher Wachstum und Zukunftschancen nicht behindern.

Die umstrittene Kryptowährung Bitcoin ist die älteste und bekannteste Digitalwährung. Mittlerweile gibt es rund 1500 virtuelle Währungen.