Bitcoin-Logo Der Wert der Kryptowährung hat sich seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht. (Foto: Photographer's Choice/Getty Images)

Düsseldorf, Berlin, Zürich, Tokio, Peking, New YorkManchmal offenbart eine Zahl mehr als viele Worte – etwa die Marktkapitalisierung von Bitcoin, Ethereum und Co. Seit Jahren errechnet die Branchenseite Coinmarketcap den Wert der weltweit verfügbaren rund 1200 Kryptowährungen. Die Entwicklung ist erstaunlich: Waren alle digitalen Münzen Anfang 2017 noch rund 17 Milliarden Dollar wert, so liegt die Zahl heute bei knapp 170 Milliarden Dollar. Der Wert hat sich in wenigen Monaten fast verzehnfacht.

Allein der Kurs der wichtigsten Währung, des Bitcoins, ist seit Jahresanfang von knapp 1000 auf 5600 Dollar gestiegen. Verfolger Ethereum legte von knapp acht auf 300 Dollar zu. Die beispiellose Kursrally lockt Investoren an, neben Nerds und Krypto-Fans auch immer mehr unerfahrene Privatanleger. Viele spekulieren in der Hoffnung auf das große Geld und unterschlagen das Risiko.

Mit ihrer Faszination stehen sie nicht allein da: Zuletzt betonte sogar die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, die Vorteile digitaler Zahlungen, und erklärte, virtuelle Währungen ernstnehmen zu müssen. Man dürfe sie „nicht kategorisieren“, so Lagarde. Auch Lloyd Blankfein, Vorstandschef der US-Großbank Goldman Sachs, hatte sich zuletzt offen gezeigt. Seine Bank prüft laut Berichten einen Einstieg in den Bitcoin-Handel.

Neuester Trend der Krypto-Szene sind die sogenannten ICOs („Initial Coin Offerings“). Bei diesen virtuellen Börsengängen geben digitale Start-ups ihren Anlegern keine Aktien aus, sondern lediglich Gutscheine, die eine Beteiligung an möglichen künftigen Gewinnen versprechen. Beobachter sehen Betrüger am Werk: Viele Start-ups besitzen kein funktionierendes Geschäftsmodell, sondern nur eine 20 bis 30 Seiten lange Ideensammlung („White Paper“ genannt). Gab es laut der Seite Coin Schedule 2016 ganze 43 ICOs, liegt die Zahl dieses Jahr schon bei 201. Weitere 364 ICOs sind in Planung.

Immer häufiger werden außerdem klassische Finanzprodukte auf Basis von Bitcoin und Co. aufgelegt. Hedgefonds investieren in Digitalwährungen und Krypto-Firmen. Mit Derivaten, sogenannten Differenzkontrakten, können Anleger mit einem Hebel auf Kursbewegungen spekulieren. Auch hier ist die Gefahr eines Totalverlusts hoch.

Die wichtigsten Antworten zum Bitcoin Was sind Bitcoins? Bitcoins sind eine digitale Währung, deren Idee 2008 vorgestellt wurde. Die Bitcoins werden in komplizierten Rechenprozessen erzeugt, das kostet viel Zeit und Rechenleistung, wodurch eine Inflation verhindert werden soll. Auf Plattformen im Internet werden die Bitcoins gegen klassische Währungen gehandelt. Damit soll ein Geldsystem ermöglicht werden, das unabhängig von Staaten und Banken funktioniert sowie Transaktionen beschleunigt und Kosten minimiert.

Verbreitung Pro Tag werden der Bundesbank zufolge auf der ganzen Welt 350.000 Transaktionen mit dem digitalen Tauschmittel getätigt, verglichen mit 77 Millionen Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen allein in Deutschland. Vor allem die Bitcoins haben sich über die USA hinaus zu beliebten Spekulationsobjekten mit starken Kursschwankungen entwickelt, außerdem zu einer Art Alternativwährung in Ländern mit Kapitalverkehrskontrollen. So ballt sich ein Großteil des Handels in China.

Vorteil 1 Durch Bitcoins sollen die Gebühren von Finanztransaktionen radikal absinken: Während man für eine Auslandsüberweisung über ein traditionelles Kreditinstitut schnell einen zweistelligen Euro-Betrag zahlt, ist die Gebühr für eine Bitcoin-Transaktion gering, liegt teilweise im Cent-Bereich. Zudem dauert die Transaktion meist nur Minuten, ganz egal wie groß die geografische Distanz zweier Konten zueinander ist.

Vorteil 2 Die Digitalwährung wird „peer-to-peer“ gehandelt, also direkt zwischen Nutzern ohne die Hilfe von Banken. Möglich macht dies die Nutzung der Blockchain-Technik: Innerhalb des Systems werden alle Transaktionen vielfach und dezentral (und damit dauerhaft nachvollziehbar) gespeichert. Dies könnte nicht nur Währungstransaktionen ohne Zwischeninstanz ermöglichen, sondern zum Beispiel auch Immobiliengeschäfte – die Rolle des Notars übernimmt dann das Blockchain-System. Ihr Konzept hat der bis heute unbekannte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto in seinem berühmten „White Paper“, dem Gründungsdokument der Community, 2008 beschrieben. Bitcoins funktionieren außerdem „permissionless“ , können also ohne Erlaubnis durch eine technische Aufsichtsbehörde benutzt werden. Die Internetwährung ist zudem „trustless“ : Anleger müssen keiner externen Partei vertrauen, etwa auf die Autorität staatlicher Aufsichtsbehörden oder Zentralbanken, um Bitcoins nutzen zu können.

Nachteil 1 Hauptproblem für die Nutzer dürfte die starke Volatilität sein: Tatsächlich gab es seit 2014 mehrere markante Einbrüche. Im Januar war der Kurs noch unter die Marke von 800 Dollar gerutscht, auch im März hatte es einen größeren Rückschlag gegeben. Wie volatil der Kurs auf lange Sicht ist, zeigt ein Blick auf den Wertverlauf: Nach einem ersten Höchststand bei über 1.200 Dollar Ende 2013 ging es für Bitcoin-Besitzer vor allem bergab. Erst seit Ende 2015 steigt der Kurs tendenziell wieder, weist aber hohe Ausschläge nach oben und unten auf. Ein weiteres Problem: Bitcoins sehen sich harscher Kritik der Aufsichtsbehörden ausgesetzt. Kritiker monieren, dass die Digitalwährung wegen der schwer nachvollziehbaren Zahlungswege auch für kriminelle Zwecke verwendet werden kann. Die Bundesbank hatte unlängst Sparer vor Geldanlagen in der Digitalwährung gewarnt. Der Bitcoin sei „ein Spekulationsobjekt“, dessen Wert sich rapide verändere, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele. „Aus unserer Sicht ist der Bitcoin kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren.“

Nachteil 2 Absolute Sicherheit gibt es nicht, wie die Angreifbarkeit digitaler Währungen zeigt. So gab es in der Vergangenheit zahlreiche Hackerangriffe auf große Krypto-Tauschbörsen wie MtGox oder BitFinex, bei denen Nutzer Geld verloren haben. Und innerhalb der Bitcoin-Gemeinde schwelt ein Streit über die Herstellungsrechte. Auf unbedarfte Benutzer, auf die die eingeschworene Bitcoin-Gemeinschaft eher abschätzig herabblickt, lauert eine weitere Gefahr: Digitalwährungen, die sich zwar begrifflich an die Bitcoin-Währung anlehnen, hinter denen aber ein betrügerisches System steckt. Der bekannteste Fall ist der der sogenannten Onecoins. Onecoins waren nur über eine zentrale Plattform zu erwerben und auf zentralen Servern gespeichert, Nutzer somit voll dem Betreiber ausgeliefert – für die Bitcoin-Gemeinde, die sich in Online-Foren wie Reddit austauscht, klare Anzeichen für ein Betrugssystem. Inzwischen ermitteln die Behörden.

Angesichts beispielloser Kursgewinne und windiger Geschäftsmodelle wächst die Kritik am Krypto-Wildwuchs. Viele Beobachter erinnert der Markt an die Internetblase der Jahrtausendwende. Der CEO der Großbank JP Morgan, Jamie Dimon, bezeichnete den Bitcoin als „Betrug“. Und UBS-Präsident Axel Weber mahnte, eine Währung müsse der Wertaufbewahrung dienen, als Zahlungsmittel sowie für Transaktionen verwendet werden können. Das sei angesichts starker Kursschwankungen nicht der Fall. „Bitcoin ist nur eine Transaktionswährung“, so der frühere Bundesbank-Chef.

Wer am Ende Recht behält, ist offen. Sollte die globale Krypto-Blase platzen, wird eine Fraktion aber mit Sicherheit in die Verantwortung genommen werden: die staatlichen Regulierungsbehörden. Von ihnen wird spätestens seit der Finanzkrise die Früherkennung von Krisen erwartet, die Warnung der Politik und der Schutz der Privatanleger.

Lange haben sich die Regulierer zurückgehalten und dem Treiben auf den Krypto-Märkten tatenlos zugesehen. Das ist vorbei, weltweit formiert sich die Aufsicht und sucht nach einer Haltung. Worauf müssen sich Krypto-Anleger und -Unternehmer einstellen? Die Handelsblatt-Korrespondenten schildern die Situation an den sechs wichtigsten Finanzplätzen der Branche – in Japan, China und Korea, in der Schweiz, Deutschland und den USA.