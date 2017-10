Schweiz: Wachsende Skepsis

Wer sich einen Freiheitskämpfer wie Wilhelm Tell zum Nationalhelden macht, ist auf strenge Regeln nicht gut zu sprechen: Liberalität gehört zu den Grundwerten der Schweiz. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich dort viele Vorkämpfer für virtuelle Währungen angesiedelt haben. Ihr Mekka ist das Kanton Zug: Dank des Stiftungsrechts können Start-ups hier sehr einfach Kapital von Investoren einwerben und mit Stiftungen verwalten.

In der Gegend entstand in den vergangenen Jahren ein „Krypto-Valley“, in dem Start-ups für ihre Blockchain-Projekte viele hundert Millionen Franken mit virtuellen Währungen einsammelten. Doch wo sich leichtes Geld machen lässt, sind auch Betrüger nicht weit – und dank der Stiftungen lässt sich das Geld leicht aus der Schweiz abziehen. So wächst auch bei den eidgenössischen Behörden angesichts des Krypto-Booms die Skepsis.

Die schweizerische Finanzaufsicht Finma kündigte unlängst an, das Geschäft mit den so genannten „Initial Coin Offerings“ (ICOs) genauer unter die Lupe zu nehmen. Man könne „nicht ausschließen, dass ICO-Aktivitäten, insbesondere aufgrund der aktuellen Marktentwicklung, in betrügerischer Absicht erfolgen“, teilte die Behörde mit. Bei mehreren Börsengängen prüft sie nun, ob sie einschreiten könnte. Es geht um viel Geld: Rund 600 Millionen US-Dollar wurden bislang in der Schweiz per ICO eingesammelt, teilte der Branchenverband „Crypto Valley Association“ stolz mit. Allein das Startup Tezos kassierte umgerechnet rund 230 Millionen Dollar – und das binnen zwei Wochen.

Sorge bereitet den Aufsehern auch, dass Geschäftemacher im Fahrwasser des Bitcoin-Booms auf Kundenfang gehen. Die Finma untersuchte deshalb mehrere virtuelle „Scheinwährungen“. Bei einem Anbieter, der mit so genannten E-Coins auf Kundenfang ging, zog die Aufsicht den Stecker. Rund vier Millionen Franken sollen Anleger in die Münzen investiert haben, jetzt drohen herbe Verluste: Die Aufsicht konnte lediglich Vermögenswerte für zwei Millionen Franken sicherstellen. Wo das restliche Geld gelandet ist, wird noch untersucht.

Michael Brächer, Zürich