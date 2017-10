USA: Zurückhaltende Regulierung

Eine klare Regulierung gibt es in den freiheitsliebenden USA bisher nur im Staat New York, dem wichtigsten Finanzplatz. Demnach muss jeder Akteur, der mit virtuellen Währungen Geschäfte macht, eine Lizenz besitzen. Ausgenommen sind Unternehmen oder Privatleute, die die Währungen lediglich kaufen, verkaufen oder reinvestieren. Das betrifft vor allem die Handelsplätze im Internet. Die Bestimmungen umfassen hier vor allem Formalien, außerdem müssen die Betreiber gegenüber der Aufsicht genau darlegen, wie die Kryptowährungs-Geschäfte ablaufen sollen, – wie also beispielsweise die Umrechnung von klassischen in virtuelle Währungen erfolgt.

Die Aufsicht kann auch bestimmen, in welcher Art und Höhe das jeweilige Unternehmen Kapital vorhalten muss. Außerdem müssen alle Verpflichtungen gegenüber den Kunden abgedeckt sein. Geht ein Anbieter also die Verpflichtung ein, einem Kunden 100 Bitcoins auszuzahlen, so muss er dafür 100 Bitcoins vorhalten. Transaktionen dürfen außerdem nur auf Anweisung des Kunden erfolgen.

Die Aufsicht ist auch bei größeren Veränderungen im Unternehmen, etwa einer Fusion, einzuschalten. Darüber hinaus gibt es Vorschriften, die Geldwäsche verhindern sollen, – wobei „Geldwäsche“ in den USA praktisch alle Zahlungen meint, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. So muss etwa bei jeder Transaktion über mehr als 3000 Dollar die Identität des Auftraggebers überprüft werden. Weitere Vorschriften betreffen die Absicherung gegen Cyber-Angriffe und die Absicherung der Kunden. So heißt es zum Beispiel, dass eventuelle Risiken in klarem, verständlichem Englisch beschrieben werden müssen.

Im Rest der USA gibt es noch kaum wirkliche Regulierung. Hin und wieder allerdings betreffen Entscheidungen der Aufsichtsbehörden auch den Bitcoin, etwa, wenn die Bundesfinanzbehörde SEC neuen Fonds, die in Bitcoins investieren wollen, die Zulassung verweigert. Eine Bitcoin-Regulierung im engeren Sinn ist das freilich nicht, sondern eine Auslegung allgemeiner Vorschriften in diesem speziellen Fall.

Ausdrücklich hat die SEC im Zusammenhang mit virtuellen Währungen aber darauf hingewiesen, dass, wer immer entsprechende Investments anbietet, dafür eine Lizenz vorweisen muss. In die Details ist die Bundesbehörde nicht gegangen. Weitere Regulierungsschritte könnten folgen.

Frank Wiebe, New York