Gold : Ein Tag der Unruhe steht bevor

von: Ingo Narat Datum: 05.05.2017 14:16 Uhr

Am Montag dürfte es am Goldmarkt turbulent werden. Nach der Wahl in Frankreich könnte der Preis stark ausschlagen, in beide Richtungen. Längerfristig ist der Trend für Experten jedoch eindeutig.