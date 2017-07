Zinsanstiege könnten Goldpreis gefährden

Zudem zeigt sich im ersten Halbjahr weltweit eine robustere Schmucknachfrage. Diese zieht traditionell im zweiten Halbjahr noch stärker an.

Zugleich bleibt die Nachfrage, die von den Zentralbanken ausgeht, schwach. Im Juni kauften sie nur sechs Tonnen Gold, schätzen die Analysten von Macquarie auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds. Nur Russland (neun Tonnen) und Kasachstan (vier Tonnen) hätten bedeutend zugekauft. Dennoch bleibe Russland hinter seinen üblichen Niveaus zurück.

Im Regelfall zieht das Goldgeschäft im zweiten Halbjahr an. Dennoch bleiben einige Unwägbarkeiten: Da wäre etwa eine Güter- und Dienstleistungssteuer (drei Prozent auf Barren, fünf Prozent auf Schmuck), die in Indien seit Juli gilt. Die Goldimporte nach Indien könnten daher ihren Höhepunkt erreicht haben, glauben die Experten von GFMS. Zum anderen bleibt Gold, das Anleger gern als Absicherung ihres Portfolios gegen Konjunkturschwächen kaufen, abhängig von der Weltwirtschaft und der Zinspolitik in den USA, da Gold überwiegend in US-Dollar gehandelt wird. Nachdem die amerikanische Notenbank Fed in der Nacht den Leitzins nicht weiter erhöht hatte und Finanzinvestoren aufgrund zuletzt leicht schwächelnder US-Wirtschaft leise am Tempo der Zinsanstiege gezweifelt hatten, hat sich Gold am Donnerstag verteuert und liegt nun bei über 1.260 Dollar je Feinunze.

Dennoch: Aktuell befinden sich die Fed in einem Zyklus von Zinsanhebungen. Wird dieser fortgesetzt, dürfte dies den Goldpreis eher schwächen. Zwischenzeitliche Korrekturen unter 1.200 Dollar je Feinunze schließt auch GFMS nicht aus.