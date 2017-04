 Großbritannien vor Neuwahlen: Pfund steigt nach May-Auftritt

Number 10 Downing Street In Kürze will die britische Premierministerin Theresa May vor ihrem Amtssitz vor die Presse treten. (Foto: Reuters)

Die Briten sollen am 08. Juni ein neues Parlament wählen. Das kündigte Premierministerin Theresa May am Dienstag in London an. May, die das Amt im Juli nach dem Rücktritt ihres Vorgängers David Cameron übernahm, könnte mit einer Neuwahl versuchen, ein eigenes Mandat für die Verhandlungen über einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu erhalten. Sie hat zuvor erklärt, sie werde bis zur nächsten regulären Wahl 2020 im Amt bleiben. Nach britischem Recht kann der Premierminister eine Wahl ansetzen, wenn zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen.

Die Märkte nahmen die Ankündigung positiv auf. Das britische Pfund stieg während der Erklärung um 0,1 Prozent auf rund 1,26 US-Dollar. Kurz zuvor war die Währung noch auf Talfahrt gegangen und büßte nach der Ankündigung des Auftritts frühere Gewinne gegenüber dem Dollar ein. Das Pfund fiel zwischenzeitlich um 0,27 Prozent auf 1,25 US-Dollar. Zuvor war das Pfund noch auf ein Drei-Wochen-Hoch zum Dollar geklettert.

Das britische Pfund notiert immer noch 16 Prozent niedriger gegenüber dem US-Dollar als vor dem Votum zum Austritt aus der Europäischen Union im vergangenen Juni.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick Wie geht es weiter? Im Juni 2016 entschieden sich die Briten für den Brexit. Doch bis das Land tatsächlich aus der Europäischen Union ausgetreten ist, steht beiden Seiten noch viel Arbeit bevor. Die nächsten Schritte.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs soll am 29. April Leitlinien bestimmen. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor – also den offiziellen Auftrag für das Verhandlungsteam. Das Mandat muss dann vom Rat bestätigt werden.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Expertenteam geben sich bis etwa Oktober 2018 für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und über Übergangsregelungen.

Ratifizierung Dann muss das Austrittsabkommen auf EU-Seite vom Europaparlament gebilligt und von den übrigen Mitgliedsländern angenommen werden – ohne Großbritannien. May will den Vertrag auch dem britischen Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss zwei Jahre nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, also bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Dienstagvormittag für den Mittag eine Erklärung angekündigt. Die Regierungschefin werde sich am Dienstag nach einer regulären Kabinettssitzung an ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street äußern, teilte ihr Büro mit. Das Thema war zunächst nicht bekannt. Es ist ungewöhnlich, dass sich britische Regierungschefs vor dem Amtssitz zu äußern. In der Regel handelt es sich dabei um wichtige Ankündigungen – wie auch in diesem Fall.