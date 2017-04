Ölpreis Die steigende Produktion in den USA drückt auf den Ölpreis. (Foto: dpa)

DüsseldorfHeiße Tage am Ölmarkt: Die Preise haben am Donnerstag wieder ins Plus gedreht. Am späten Vormittag notierte ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 0,85 Prozent im Plus bei zuletzt 53,37 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der Leichtölsorte WTI zur Lieferung im Mai stieg auf 50,81 Dollar, ein Plus von 0,87 Prozent. Die Preise klettern schnell – womit nicht unbedingt zu rechnen war.

Am Mittwochnachmittag waren die Ölpreise noch stark gefallen. Die Sorte Brent notierte am Abend auf einem Drei-Wochen-Tiefstand von 52,69 Dollar, die Sorte WTI fiel auf 50,22 Dollar. Der WTI-Preis sank damit innerhalb eines Tages um rund zwei Dollar oder knapp vier Prozent ab, bei der Sorte Brent waren die Verluste noch größer.

Experten führten die deutlichen Rückgänge auf jüngste Daten zum US-Ölmarkt zurück: Die größte Volkswirtschaft der Welt meldete am Mittwoch eine gestiegene heimische Produktion sowie höhere Benzin-Lagerbestände. An den Börsen in Asien konnten sich die Preise in der Nacht nur wenig von den deutlichen Verlusten im US-Handel erholen und lagen am frühen Mittwochmorgen immer noch auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang April. Doch dann kam die Wende.

Grund sind gute Nachrichten aus den Golfstaaten. Die größten Ölproduzenten am arabischen Golf haben sich Berichten zufolge geeinigt, aktuelle Förderkürzungen über den Juni hinaus zu verlängern. Damit sollen Lagervorräte abgebaut werden, erklärte der Ölminister Omans, Muhammed Al Rumhy in einem Interview in Abu Dhabi. Sein saudi-arabischer Kollege bestätigte, dass man zu einer Übereinkunft gekommen sei. Die Mitglieder des Gold-Kooperationsrats (GCC) haben sich demnach bei einem Treffen am Mittwoch auf die Ausweitung geeinigt. Zum GCC gehören Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Bahrain – allesamt Opec-Mitglieder.

Bereits im Dezember haben sich die Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) darauf verständigt, weniger Öl zu fördern, um das weltweite Überangebot zu schrumpfen. Das Programm ist seit Januar in Kraft. Das Kalkül der Opec ist einfach: Sinkt der Output, dann sollte der Ölpreis steigen.

Bislang bleibt der Erfolg der verabredeten Förderkürzung jedoch aus – obwohl sich die Opec auch mit Russland und zehn anderen unabhängigen Produzenten abgesprochen hat. Saudi-Arabiens Ölminister Khalid Al-Falih gestand das Scheitern in Abu Dhabi ein: „Obwohl sich viele an die Verabredung halten, haben wir unser Ziel nicht erreicht, wieder den Fünf-Jahresdurchschnitt zu erreichen“, so Al-Falih. Aktuell liegen die Lagerbestände 300 Millionen Barrel über dem Durchschnitt – was drei Tagen der weltweiten Ölproduktion entspricht.

Offiziell gibt es noch einen Konsens mit den anderen Ölproduzenten über eine Verlängerung bis zum Jahresende. Die Opec will laut ihrem Generalsekretär Mohammed Barkindi auf ihrem Treffen am 25. Mai entscheiden, ob die Kürzung in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt wird, und dies auch mit den unabhängigen Produzenten besprechen. Die Vereinbarung der Golfstaaten ist ein starkes Signal, dass es tatsächlich zu einer weiteren Reduktion kommen wird. Auch Russland ist offenbar gewillt, bei der Kürzung mitzuziehen. Aufgrund von anstehenden Wahlen kann sich Moskau keinen weiteren Verfall des Ölpreises leisten.

„Die Opec hat keine andere Wahl, als die aktuelle Förderkürzung aufrechtzuerhalten“, glaubt Ölmarktanalyst Anas Al Hajji. „Die US-Produktion ist angestiegen und sie wird weiter ansteigen. Die Opec muss ihre Förderung kürzen, schon allein um die aktuellen Preise zu halten.“ Um Preissteigerungen gehe es gar nicht mehr.