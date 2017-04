Fracking macht Opec das Leben schwer

Die Opec-Mitglieder Iran and Venezuela haben sich bereits für eine Verlängerung ausgesprochen. Der iranische Ölminister versprach eine Förderkürzung von 3,8 Millionen Barrel pro Tag bis zum Jahresende. Er hält sich allerdings ein Hintertürchen offen: Die Annahmen, die hinter den Kürzungen stünden, müssten sich bewahrheiten.

Damit legt er den Finger in die Wunde: Die Opec steht vor dem Problem, dass ihre Maßnahmen den Ölpreis nicht mehr so stark beeinflussen wie früher. Unter anderem durch die Ausweitung der Schieferölförderung, das sogenannte Fracking, sind große Abnehmer wie die USA ein Stück weit unabhängiger von den Ölimporten geworden. Die Fracking-Industrie hat außerdem in den vergangenen Jahren mit eher hohen Ölpreisen in die Forschung investiert und kann ihr Schieferöl nun auch bei niedrigeren Weltölpreisen kostendeckend fördernd.

Keine Rolle am Ölmarkt spielt dagegen die Eskalation des Machtkampfs in Venezuela. Das Land hat zwar die größten Ölreserven der Welt, gehört aber wegen der seit Jahren unsicheren politischen Lage und der deswegen geringen Förderung nicht zu den größten Produzenten.

Neue Daten der internationalen Energieagentur (IEA) zeigen, dass die weltweiten Öllager auch noch stärker gefüllt sind als zu Beginn der Förderkürzung 2017. Nun wird darauf gewartet, dass sie bis zum Beginn des Treffens der Opec und Russland am 25. Mai absinken. Viele Ölförderländer hätten im vergangenen Herbst die Förderung noch einmal kräftig ausgeweitet, bevor die Kürzung zum 1. Januar in Kraft trat. Damit lag der weltweite Lagerbestand in 35 Industrienationen Ende des Jahres bei 2,98 Milliarden Barrel – und stieg laut IEA-Daten noch auf 3,06 Milliarden Barrel an, bevor die Kürzung in Kraft trat. Die Förderländer sind damit aus Sicht von Analysten der Citigroup selbst schuld an den Überkapazitäten.

„Die Opec ist wie ein Zauberer, der mit den Händen wedelt und versucht, den Hasen aus dem Hut zu ziehen, aber dort ist kein Hase mehr“, kommentierte Eugen Weinberg, Analyst bei der Commerzbank. „Sie haben alles getan, was ihnen möglich war, aber der Effekt der Produktionskürzung ist praktisch nicht existent.“

Die Folgen zeigen sich etwa beim nationalen Energiekonzern Abu Dhabis: Taqa musste für 2016 einen Verlust von 5,2 Milliarden Dollar vermelden.